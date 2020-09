EN DIRECT - Coronavirus : plus de 900.000 morts dans le monde

EN DIRECT

Le seuil symbolique des 900.00 morts dus au coronavirus a été franchi mercredi soir. Et ce n’est malheureusement pas fini, l’épidémie continuant de progresser, notamment en Europe, où de nombreux pays durcissent les conditions sanitaires. En France, le gouvernement devrait d’ailleurs annoncer des décisions difficiles dans les prochains jours, selon le Conseil scientifique. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les infos à retenir La barre des 900.000 morts a été franchi au niveau mondial

Le gouvernement français devra prendre des décisions difficiles dans les prochains jours, selon le Conseil scientifique

La situation reste floue sur le front des vaccins, entre espoirs et déconvenues

Plus de 900.000 morts dans le monde

La pandémie a tué plus de 900.000 personnes dans le monde depuis l'apparition des premiers cas en Chine en décembre, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi soir. Au total, 900.052 décès ont été recensés dans le monde sur 27.711.866 cas déclarés. L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus touchée avec 300.340 morts, devant l'Europe (219.616), et plus de la moitié des décès mondiaux du Covid-19 ont été enregistrés dans quatre pays : les Etats-Unis (190.478), le Brésil (127.464), l'Inde (73.890) et le Mexique (68.484).

Des décisions difficiles attendues en France

Plus de 8.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés en France au cours des dernières 24 heures, un chiffre supérieur à celui des deux derniers jours, mais le nombre de patients entrés en réanimation a été moins élevé que la veille, selon les dernières données de la Direction générale de la santé (DGS). Le nombre de nouveaux cas s'élève à 8.577, précise la DGS. Le nombre de patients entrés dans un service de réanimation était de 71 sur les dernières 24 heures, portant le total des patients en réa à 599.

Dans ce contexte, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy a averti que le gouvernement "sera obligé" de prendre "dans les huit à dix jours maximum" des "décisions difficiles" contre l'épidémie, dont la remontée est particulièrement inquiétante dans les Bouches-du-Rhône.

>> A LIRE AUSSI - Les recommandations du Conseil scientifique sur l’isolement des malades

L'exécutif se refuse en tout cas à remettre le pays à l'arrêt. Dans cette optique, les salariés du privé contraints de garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège et qui seront dans l'impossibilité de télétravailler pourront bénéficier du chômage partiel, a annoncé le gouvernement.

Des conditions durcies en Europe

Au Royaume-Uni, qui connaît une inquiétante résurgence de la pandémie, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé des "mesures décisives", dont l'interdiction des rassemblements de plus de six personnes, contre trente jusqu'à présent. Ailleurs en Europe, la hausse des contaminations se poursuit également. En République tchèque, le port obligatoire du masque s'étend désormais aux espaces publics clos, comme les écoles, les commerces et les restaurants.

L'Allemagne a elle décidé de placer trois nouvelles régions françaises en zones à risque, ainsi que les cantons suisses de Genève, de Vaud, la région croate de Dubrovnik ou encore Prague. Les touristes en revenant doivent être testés.

La bataille des vaccins entre espoirs et déconvenues

Les espoirs de voir un vaccin efficace arriver dans les prochaines semaines ont quelque peu été douchés avec l’annonce de la suspension des essais cliniques du groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca, partenaire industriel de la prestigieuse université britannique Oxford, suite à un éventuel effet indésirable grave chez un participant. Cette pause dans les essais pourrait retarder l'un des projets occidentaux parmi les plus avancés, avec ceux des sociétés américaines Moderna et Pfizer, chacun étant en train de recruter des dizaines de milliers de volontaires afin de vérifier que les doses sont sûres, et empêchent les personnes vaccinées de tomber malades du Covid-19.

Cette annonce, la première d'une telle nature parmi les dizaines d'essais cliniques en cours dans le monde, est intervenue quelques heures avant que l'Union européenne n'annonce avoir passé un autre accord préliminaire pour obtenir 200 millions de doses d'un potentiel vaccin développé par l'alliance germano-américaine Biontech/Pfizer. L'UE a déjà conclu des accords pour s'assurer l'accès aux éventuels vaccins des groupes Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna et AstraZeneca.

En Russie, les autorités de Moscou ont annoncé avoir commencé à tester le vaccin russe sur 40.000 habitants de la capitale, dernière étape des essais de ce vaccin annoncé en grande pompe en août. "Les premiers participants se sont fait vacciner aujourd'hui dans les établissements médicaux de la capitale", s'est félicitée l'adjointe au maire de Moscou, Anastasia Rakova.