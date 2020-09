Coronavirus : 30.813 morts en France, plus de 9.800 nouveaux cas en 24 heures

La barre symbolique des 10.000 cas a presque été franchie. Ce jeudi, le bilan quotidien de la Direction générale de la Santé fait état de 9.843 nouveaux cas de coronavirus en France sur les dernières 24 heures, soit 1.266 de plus que jeudi soir.

Hausse des réanimations

Parallèlement, la DGS indique que l'Hexagone compte désormais 30.813 morts à cause du coronavirus. Dans le détail, 20.338 personnes sont mortes au sein des établissements hospitaliers, et 10.475 en établissements sociaux et médico-sociaux. Cette dernière donnée est toutefois à nuancer, puisque'elle date du 7 septembre. 5.096 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19, dont 352 au cours des dernières 24 heures.

Les réanimations sont en hausse avec 615 cas graves, dont 54 depuis le dernier pointage, contre 599 mercredi soir. Autre indicateur en hausse, le taux de positivité des tests : il est désormais de 5,4%.

>> Plus d'informations à suivre....