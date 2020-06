"Ça fait du bien au portefeuille" : les frontières rouvertes, les Français se ruent en Andorre

REPORTAGE

Alcool et cigarettes détaxés, essence ou même lessive… Des milliers de Français se sont rués vers la principauté pyrénéenne d'Andorre, qui ouvrait lundi ses frontières et ses commerces après deux mois et demi de fermeture. Les premiers clients se sont présentés dès l'aube, à 4 heures du matin. L'accès depuis l'Ariège s'est retrouvé bloqué, avec un bouchon d'une bonne dizaine de kilomètres à cause des contrôles à la frontière.

"On est venus chercher des cigarettes et de l'alcool", explique Didier, habitant de la vallée proche de la principauté. "On habite juste à côté, on est montés de bonne heure, à 6h30 du matin. "Ça fait du bien au portefeuille !" "C'est juste le prix des clopes qui me manquait, pas le fait de monter ici", ironise Jessica, sa compagne. "La cartouche me revient à 35 euros, alors que c'est 85/90 euros en France."

Trottoirs fléchés, masque obligatoire…

Dans les multiples supermarchés de la principauté d'Andorre, le masque est obligatoire et le gel hydroalcoolique disponible à l'entrée. Les 77.000 habitants du pays ont tous été testés au moins deux fois, et le commerce représente une part importante de l'économie andorrane. La principauté s'est donc retrouvée privée de ressources importantes pendant ces deux mois et demi de confinement.

Le secteur s'est donc adapté à la nécessité d'accueillir de nombreux clients venus de France et alléchés par les prix bas pratiqués en Andorre. "On a fléché les trottoirs pour avoir un sens de circulation et éviter que les gens se croisent", explique Jean-Jacques Carrié, le président des commerçants locaux. "A chaque passage piéton, il y a des pantins dessinés, pour rappeler aux gens de garder les distances. On espère repartir, et surtout dans des bonnes conditions." Beaucoup de magasins ont décidé de tester le personnel en contact avec les clients étrangers tous les 15 jours pour éviter toute reprise de l'épidémie dans le pays.