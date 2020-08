EN DIRECT - Coronavirus : avec l'épidémie, le pèlerinage de Lourdes est limité

EN DIRECT

Pâques avait dû être célébré différemment avec le confinement, il en sera de même pour le 15 août. En cette journée de l'Assomption, le virus continue de circuler partout dans le monde et les fêtes religieuses vont être fortement impactées. Car en France, les mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus s'amplifient avec notamment un renforcement de l'obligation de port du masque à Paris. À Lourdes, qui accueille généralement 25.000 pèlerins chaque année, seuls 10.000 ont pu faire le déplacement. Autour du globe, face à la résurgence ou à la persistance du virus, les espoirs se portent sur le vaccin, objet d'une compétition mondiale. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Londres impose une quatorzaine à tout voyageur venant de France à partir d'aujourd'hui

Le port du masque est étendu à Paris dans de nouveaux quartiers

Pour respecter les règles sanitaires, le pèlerinage à Lourdes est limité

Les mesures sanitaires s'amplifient dans toute l'Europe

Le virus a tué 30.406 personnes en France, plus de 755.000 dans le monde

Le Royaume-Uni "déconseille tout voyage non-essentiel" en France

Confronté à une recrudescence des cas, le gouvernement britannique a réimposé samedi 14 jours d'isolement aux voyageurs arrivant de France, des Pays-Bas et de Malte, un peu plus d'un mois après les en avoir exemptés, prenant au dépourvu des centaines de milliers de vacanciers. Le Royaume-Uni "déconseille désormais tout voyage non-essentiel" en France, a confirmé à 03 h 00 GMT samedi le gouvernement britannique sur Twitter. Quelque 160.000 Britanniques actuellement en France, ainsi qu'une partie des 300.000 Français vivant au Royaume-Uni en vacances dans leur pays ou ailleurs, n'ont eu que quelques heures pour rentrer chez eux, sous peine de devoir se confiner à leur retour, comme l'a constaté Europe 1 sur les quais de la Gare du Nord, à Paris.

Paris se masque davantage...

Illustration d'un monde qui semble se refermer après les déconfinements du début de l'été, l'heure est désormais au masque de protection obligatoire même à l'extérieur dans certaines villes d'Europe, comme depuis mercredi à Bruxelles. Paris, où le virus circule aussi activement avec un taux de positivité de 4,14% contre 2,4% pour la moyenne nationale, suit la même tendance : le masque doit être porté à partir de samedi matin dans de nouveaux quartiers, dont celui du musée du Louvre, et sur une partie des Champs-Elysées. Les rassemblements de plus de 10 personnes ne respectant pas les mesures barrières sont interdits.

... et les rassemblements musicaux sont interdits en Maine-et-Loire

Car la circulation virale s'intensifie en hexagone, s'alarme la Direction générale de la Santé, qui dans son dernier bilan quotidien publié vendredi informe que 30.406 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie. Les autorités sanitaires ne veulent donc plus prendre aucun risque : pour éviter la tenue d'une possible rave party ce week-end, la préfecture du Maine-et-Loire a interdit vendredi tout rassemblement musical dans le département entre le 14 et le 17 août, ainsi que la circulation des poids lourds pouvant transporter du matériel sonore. En Lozère le week-end dernier, en pleine épidémie, une rave party géante avait rassemblé plusieurs milliers de personnes dans le parc naturel des Cévennes, provoquant l'indignation de certains habitants.

Pèlerinage limité à Lourdes

Alors qu'il attire en temps normal entre 20.000 et 25.000 personnes, le pèlerinage chrétien du 15 août à Lourdes rassemblera un maximum de 10.000 personnes samedi, avec port du masque obligatoire. Depuis vendredi, le port du masque est obligatoire dans les sanctuaires et dans les rues situées à proximité de l'enceinte religieuse. Et la règle est scrupuleusement respectée.

La Guadeloupe approche du seuil d'alerte

Pour la semaine du 8 au 14 août, 156 cas nouveaux de coronavirus ont été enregistrés en Guadeloupe" ont indiqué vendredi, les autorités sanitaires et préfectorales de l'île, alors que s'annonce le week-end du 15 août, souvent festif. Avec 156 nouveaux cas de Covid-19 en une semaine, la Guadeloupe, est "très proches du seuil d'alerte", qui s'établit à 50 cas pour 100.000 habitants, estiment les autorités de l'île dans un communiqué. Deux nouveaux petits clusters, de 6 et 8 cas ont été identifiés, et, selon les autorités, "les jeunes adultes de 20 à 30 ans composent la classe d'âge la plus touchée".

Nouvelles mesures dans toute l'Europe

L'Allemagne a décidé de placer toute l'Espagne, à l'exception des Îles Canaries, dans la catégorie des pays à risque après une recrudescence des cas, y compris l'île de Majorque, destination favorite des Allemands. Les touristes revenant de ces territoires seront dans l'obligation de se soumettre à un test de dépistage à leur retour et de rester en quarantaine dans l'attente du résultat.

L'Espagne a quant à elle décidé la fermeture des discothèques et l'interdiction de fumer dans la rue sans une distance de sécurité d'au moins deux mètres, renforçant les restrictions pour endiguer la résurgence du nouveau coronavirus. En Grèce, les bars et restaurants fermeront désormais à minuit et jusqu'à 7 h, heure locale (04H00 GMT), dans les régions les plus touchées. La mesure sera valable jusqu'au 24 août.

Les frontières américaines fermées avec le Mexique et le Canada

Les Etats-Unis, confrontés à une résurgence de l'épidémie depuis fin juin, ont encore enregistré vendredi plus de 60.000 cas et 1.280 morts en une journée, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Les frontières des Etats-Unis avec le Mexique et le Canada, leurs deux voisins, resteront fermées aux déplacements non-essentiels au moins jusqu'au 21 septembre, a annoncé la Sécurité intérieure américaine.