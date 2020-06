Des secteurs de Rungis "en effervescence extrême" avec la réouverture des restaurants

INTERVIEW

Il a retrouvé une partie de son effervescence. Il y avait foule ce matin au marché international de Rungis dès les premières lueur de l'aube. Et pour cause, ce 2 juin marque la réouverture tant attendue des restaurants partout sur le territoire. Alors forcément, les avant de retrouver leurs clients franciliens en terrasse, les restaurateurs doivent passer par la case ravitaillement. "C'est le grand jour, on est dans le début du déconfinement", commente au micro d'Europe 1 ce mardi le président du plus grand marché de produits frais au monde, Stéphane Layani.

Le "début de la reprise"

Sa voix trahissant un sourire, il affirme même que "le secteur des fruits et légumes, des fromages et de la viande, sont dans une effervescence extrême. Plus qu'à l'accoutumée." Un coup d'envoi qui marque "début de reprise" après 80 jours de disette, surtout pour le secteur de la marée, dont le chiffre d'affaires a été particulièrement touché, puisque "les Français mangent leur poisson essentiellement dans les restaurants, et l'achètent sur les marchés".

Le succès de la livraison aux particuliers

Mais l'ouverture des terrasses en zone orange et des salles en zone verte est aussi l'occasion pour Stéphane Layani de dresser un premier bilan d'une initiative inédite pour un marché réservé aux professionnels : l'ouverture aux particuliers. Pour tenter d'amoindrir les pertes autant que faire se peut, Rungis a mis en place pendant la crise un système de livraisons de paniers de produits frais, une première dans son histoire. Et "ça a cartonné" se félicite le président. "On a livré jusqu'à 800 paniers par semaine, pour un total de 20.000."

Si ce chiffre est en nette baisse, "200 paniers" par semaine actuellement, Stéphane Layani y voit là un bon signe, celui du retour des Français vers les commerces de proximité, "et c'est très bien".