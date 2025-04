Saisie du Conseil constitutionnel, prise de parole au meeting de Paris... Marine Le Pen ajuste sa riposte

Article Suggestions

Marine Le Pen prépare sa riposte après un jugement la condamnant à deux ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité, en annonçant son intention de saisir le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. Elle reste déterminée à se présenter en 2027 et intensifie sa mobilisation sur le terrain.