Des syndicats réclament la vaccination des personnels travaillant dans les transports

INTERVIEW

Après les professeurs, le transport ? La semaine dernière, Emmanuel Macron annonçait des campagnes vaccinales ciblées pour les enseignants dès la mi-avril. Mais d'autres professions estiment qu'elles doivent aussi être prioritaires, comme plusieurs fédérations de transports, qui réclament que tous les travailleurs exposés dans ce secteur bénéficient de la vaccination au plus vite.

"Les salariés des transports" doivent être vaccinés au plus vite

"On entend bien qu'il y ait une priorité [vaccinale] donnée au monde médical, mais dès lors que l'on commence à dépasser ce stade-là, il faut que les salariés des transports en fassent partie intégrante parce qu'ils sont directement concernés", affirme au micro d'Europe 1 Zanil Nizaraly, du syndicat FO transports équipement.

La difficulté de respecter les gestes barrières

"D'ailleurs l'OMS, mais aussi l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation maritime internationale, ont fait une déclaration commune" en ce sens, rappelle-t-il. "Quand on est en première ligne dans un aéroport par exemple, on peut voir défiler des milliers de personnes. Sans parler du personnel naviguant qui peut être enfermé avec 460 passagers pendant 10 heures dans un avion." Des conditions qui rendent très complexes le maintien des gestes barrières et la sécurité sanitaire des salariés, juge le syndicaliste, "ne serait-ce qu'au moment du déjeuner ou du dîner".