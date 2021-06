Déconfinement : dans les parcs d'attractions, le soulagement de la réouverture

REPORTAGE

"Bonjour et bienvenue sur le parc du Futuroscope". Après sept mois de silence, le message d'accueil a de nouveau retenti dans les haut-parleurs du Futuroscope, près de Poitiers. Comme plusieurs parcs d'attractions dont celui d'Astérix, le Futuroscope a rouvert ses portes, alors que la deuxième étape du déconfinement a commencé mercredi en France. Ce week-end marque donc le premier week-end de déconfinement pour ces parcs. "Tout le monde revit et ça fait du bien. On voit les sourires, on voit l'enthousiasme même derrière les masques", confie soulagé au micro d'Europe 1 le directeur du site, Rodolphe Bouin.

"On a prévu ça hier soir"

Pour d'autres parcs, il faudra certes attendre encore quelques jours. Disneyland, par exemple, ne rouvrira que le 17 juin. En Auvergne, Vulcania accueillera des visiteurs à partir du 16 juin. Mais ici au Futuroscope, organisateurs et visiteurs chantent déjà leur bonheur de pouvoir se passionner pour les sciences ou la conquête de l'espace.

Parmi les visiteurs, beaucoup ont organisé cette excursion au tout dernier moment. "On a prévu ça hier soir. On a vu que le Futuroscope était ouvert. On s'est dit 'tiens, pourquoi pas'", raconte un client. "On avait posé des jours de congés et quand on a vu que ça rouvrait, on s'est dit qu'on allait venir", abonde une autre visiteuse.

Dans le parc, les masques sont obligatoires mais il n'y pas besoin de pass sanitaire à l'entrée. En revanche, la jauge est limitée à 17.000 personnes sur le site d'une cinquantaine d'hectares. Après avoir enregistré 90 millions d'euros de pertes depuis le premier confinement, le Futuroscope espère maintenant se refaire une santé. En tout cas, sa réouverture se fait déjà ressentir à l'extérieur. "Il y a l'effet Futuroscope, c'est sûr", commente Julien Dumas, le patron du restaurant Le Petit Bouchon dont les tables sont prises d'assaut depuis mercredi. "Le mardi soir, on fait trois couverts", raconte-t-il. "Dès le lendemain, le parc rouvre et on est à 60 couverts !" Avec le parc d'attractions, c'est tout un pan de l'activité locale qui redémarre.