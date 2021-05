Covid : les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire vacciner

"Je suis étudiant et ça fait un an et demi que l'on a pu aller que très peu à la fac. La vaccination est notre seul espoir d'y retourner." Croisé dans un centre de vaccination, Romain, 20 ans, a le sourire : il est désormais primovacciné. Comme lui, de nombreux jeunes ont décidé de franchir le pas de l'injection contre le coronavirus, depuis l'ouverture de la vaccination aux 18-49 ans mercredi 12 mai. "Si cela nous permet d'avoir des petits boulots, de sortir, de voir des ami(e)s, d'aller en cours, de retrouver une vie normale, c'est tout ce que je souhaite", glisse le jeune homme au micro d'Europe 1.

55% des 18-24 ans comptent se faire vacciner

Mais Romain s'est aussi fait vacciner pour sa famille, plus précisément ses grands-parents. "C'est important de protéger les plus fragiles, et ça passe par ça." Sans oublier que l'entrée en vigueur du pass sanitaire, (le 9 juin prochain en France et le 1er juillet en Europe) arrive également en bonne position des raisons invoquées par les jeunes pour se faire vacciner.

Visiblement, Romain n'est pas le seul à voir les choses de cette façon : selon une étude de Santé Publique France, 55% des 18-24 ans comptent se faire vacciner, contre 36% un mois plus tôt. Plus généralement, les moins de 40 ans représentent désormais un tiers des primovaccinés, contre 7,6% fin avril.

Sans oublier que la semaine dernière, 640.000 personnes de moins de 40 ans ont reçu leur première injection, soit plus du double par rapport à début mai.

Une confiance dans les vaccins en nette hausse

Cette tendance à la hausse se répercute également dans les chiffres de la confiance des Français dans la vaccination. Selon le baromètre du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), elle est en effet passée de 49% le mois dernier, à 65% aujourd'hui. Soit une augmentation de 16 points.