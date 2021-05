EN DIRECT - Coronavirus : une facture à 8 milliards pour le foot européen

La France est partiellement déconfinée depuis deux jours, et le gouvernement a décidé de donner un net coup d’accélérateur à la campagne de vaccination contre le coronavirus. Le Premier ministre Jean Castex a ainsi annoncé jeudi sur la vaccination serait ouverte à toutes les personnes majeures dès le 31 mai prochain, avec deux semaines d’avances. Mais les conséquences de la pandémie, notamment financières, s’annoncent lourdes. Un rapport de l’UEFA annonce ainsi une facture de 8 milliards d’euros pour l’ensemble du foot européen. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - Tous les Français majeurs pourront se faire vacciner à partir du 31 mai - La pression poursuit sa décrue dans les services de soins critiques - La pandémie devrait au total coûter plus de 8 milliards d'euros au foot européen - L’Argentine décide d’un reconfinement total de neuf jours

Une facture à 8 milliards pour le foot européen

La crise sanitaire devrait coûter plus de 8 milliards d'euros aux clubs européens de football sur deux saisons, un brutal coup d'arrêt après vingt ans de croissance ininterrompue, selon un rapport de l'UEFA vendredi. En décrivant un secteur stoppé net dans sa course aux recettes, ce document éclaire du même coup la brève aventure de la Super Ligue, projet de tournoi privé censé être très lucratif, et qui a failli faire imploser le foot européen en avril.

Car les constats de l'UEFA comme des 12 clubs mutins, qui ont provisoirement renoncé à faire sécession, se rejoignent : la pandémie n'a épargné aucun club, les privant "au minimum" de 10% des revenus attendus en 2019-20 et 2020-21. Sur ces deux saisons, l'instance européenne évalue à 8,7 milliards d'euros le manque à gagner cumulé au sein de ses 55 championnats, dont 7,2 milliards d'euros pour les 711 clubs les plus importants et 1,5 milliard pour les autres.

La vaccination ouverte à tous les Français majeurs dès le 31 mai

La vaccination contre le Covid-19 sera ouverte à tous les adultes dès le lundi 31 mai, soit deux semaines avant la date initialement prévue, a indiqué jeudi le Premier ministre Jean Castex, lors d'un déplacement dans un centre de vaccination en Seine-Saint-Denis. Les professions prioritaires, publiques ou privées, dont les enseignants, policiers, gendarmes, caissières ou conducteurs de bus, seront pour leur part éligibles à la vaccination dès le 24 mai, a également annoncé le chef du gouvernement.

"Vacciner toujours davantage, encore : après avoir passé avec succès le seuil des 20 millions de primo-vaccinés samedi dernier, nous avons déjà un million et demi de personnes de plus, et donc le gouvernement a décidé - à la demande du président de la République - d'accélérer encore", a expliqué Jean Castex. Cette "accélération forte" est "permise par le fait que nous allons recevoir beaucoup de doses d'ici la fin du mois de juin, donc il faut que nous ayons un taux de vaccination le plus élevé possible et c'est à notre portée, grâce à la mobilisation qui ne faiblit pas dans les centres de vaccination", a souligné Jean Castex.

La pression hospitalière encore en baisse

Le nombre de personnes en soins critiques pour cause de covid-19 en France, qui était repassé mercredi sous la barre des 4.000, est tombé à 3.769, avec 202 nouvelles admissions au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France publiés jeudi.

Le nombre total de malades du Covid-19 hospitalisés est quant à lui de 20.750, avec 709 nouvelles admissions. Le nombre de nouveaux décès à l'hôpital s'élève à 137, portant le total à 108.343 personnes depuis mars 2020, au début de l'épidémie.

Une nouvelle plainte contre le Samu

Une plainte pour "non-assistance à personne en danger" et "homicide involontaire" a été déposée contre le Samu de l'Essonne par la famille d'une jeune fille de 19 ans, décédée à la suite d'une infection au Covid-19. Le parquet d'Evry a indiqué à l'AFP avoir ouverte une enquête pour "recherche des causes de la mort", confiée au commissariat d'Evry, selon le parquet et une source policière, confirmant des informations du Parisien.

Dans la nuit du 2 au 3 mai, une jeune fille de 19 ans, qui souffrait de comorbidités, décède de "lésion pulmonaire" et d'un manque d'oxygène suite à une infection au Covid-19, selon les résultats de l'autopsie. Selon Le Parisien, la famille a dit avoir contacté à plusieurs reprises, dès le vendredi 30 avril, le Samu de l'Essonne, qui avait conseillé de donner du "Doliprane" à la malade. Ce Samu, géré par le Centre hospitalier Sud francilien (CHSF), s'était déplacé trop tard, quelques instants avant le décès survenu le lundi 3 mai à 3H00 du matin, toujours selon le journal. Deux jours avant son décès, les premiers symptômes étaient apparus : fièvre, problèmes de respiration et vomissement, selon la même source.

Les anticorps persistent jusqu’à 13 mois après une infection

Les anticorps dirigés contre la protéine spike du virus du Covid-19 persistent "jusqu'à 13 mois après l'infection", selon une étude du CHU de Strasbourg (France) dévoilée jeudi, qui n'a pas encore été publiée dans une revue scientifique. Une étude italienne publiée début mai avait annoncé que les anticorps neutralisant le Covid-19 restaient dans le sang pendant au moins huit mois après une infection.

L'étude strasbourgeoise, conduite notamment par la biologiste Floriane Gallais et pilotée par la professeure Samira Fafi-Kremer, a suivi pendant plus d'un an 1.309 personnes, dont 393 avaient déjà contracté le Covid-19. Sur ce dernier groupe, "un an après l'infection, 97% des individus ont gardé leurs anticorps anti-S", dirigés contre la protéine spike, pointe à la surface du virus qui lui permet de s'attaquer aux cellules humaines, indique un communiqué du CHU. Les chercheurs calculent que le risque de contracter la maladie est "réduit de 96,7% chez les personnes anciennement infectées", grâce à "la persistance à long terme des anticorps anti-S".

L'Argentine décide un confinement total pendant neuf jours

Le président argentin, Alberto Fernández, a annoncé jeudi le reconfinement de son pays pendant une durée de neuf jours afin de faire face au "pire moment de la pandémie" de Covid-19, qui fait chaque jour quelque 450 morts. La mesure sera effective à partir de samedi minuit jusqu'au 30 mai à minuit.

Mais sur ces neuf jours, trois seulement sont des jours ouvrables, les 24 et 25 mai étant fériés en Argentine. Le retour à la normale se fera à partir du 31 mai avec toutefois un confinement total le week-end des 5 et 6 juin, a précisé le président argentin. Pendant le confinement, seuls les commerces essentiels resteront ouverts et toutes les activités en présentiel suspendues, hormis les livraisons à domicile. Les Argentins ne seront autorisés à sortir à proximité de chez eux que de 6 heures à 18 heures.