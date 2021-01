Covid : des médecins célèbres comme Michel Cymes et Axel Kahn se font vacciner pour l’exemple

REPORTAGE

Pour faire face à la défiance exprimée par certains Français sur la vaccination contre le Covid-19, une quinzaine de personnalités du monde médical se sont faites vacciner mercredi. Parmi elles, les spécialistes Axel Kahn et René Frydman, la présentatrice de télévision Marina Carrère d'Encausse et le célèbre médecin Michel Cymes. Tous sont des soignants âgés de plus de 50 ans et donc prioritaires pour être vaccinés, ce qu'ils ont fait au centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois en banlieue parisienne. Au micro d'Europe 1 mercredi, Michel Cymes a évoqué "une vaccination normale".

"Je n'ai pas des branchies qui ont poussé depuis que je me suis fait vacciner"

"On ne sent pas l'ARN messager passer et aller dans mes cellules pour modifier mon patrimoine génétique. Tout va bien", a tenu a rassuré la star de France Télévisions. "C'est de la médiatisation, c'est comme Mauricette (du nom de la première personne a avoir été vaccinée dans le cadre de la campagne en France, ndlr), il y a les télés et les radios." Pour lui, "l'idée est de dire : tous ces gens qui sont ici l'ont fait et je n'ai pas des branchies qui ont poussé depuis que je me suis fait vacciner".

"Il n'y a pas d'alternative. On a vu que les médicaments ne fonctionnaient pas. Il n'y a que le vaccin qui va nous sortir de là et donc on le fait pour dire aux gens : allez-y, on l'a fait, faite-le", a-t-il ajouté. Après leur vaccination, les personnalités ont reçu la visite du ministre de la Santé Olivier Véran. "Il ont décidé de se faire vacciner ensemble car ils ont voulu montrer que c'est une chance", a-t-il souligné.

"Il faut être cohérent avec ce qu'on dit aux téléspectateurs, on est dans l'incitation, donc le but est de vaincre les réticences en se faisant vacciner publiquement", a expliqué de son côté Marina Carrère d'Encausse. Les 15 professionnels de santé vaccinés sur le site n'étaient pas les premiers, puisque les vaccinations contre le Covid-19 avaient commencé dès la veille, l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay disposant des réfrigérateurs nécessaires à la conservation du vaccin Pfizer-BioNTech.