Covid-19 : toujours moins de pression sur les hôpitaux

Les chiffres hospitaliers de l'épidémie de Covid-19 sont restés stables et à un niveau toujours contenu dimanche, selon Santé publique France. Les hôpitaux comptaient dimanche 7.913 malades du Covid-19 (contre 7.912 samedi et 8.986 le dimanche précédent), dont 1.104 en soins critiques (1.102 la veille et 1.345 il y a sept jours). Sur les dernières 24 heures, 41 malades (contre 79 la veille) sont entrés à l'hôpital et 12 patients (17 la veille) ont été admis en soins critiques, réservés aux malades les plus gravement atteints.

Au moins 111.190 décès liés au Covid depuis le début de l'épidémie

En 24 heures, 9 personnes sont mortes du Covid-19 à l'hôpital, portant le nombre total de décès dus à la maladie à au moins 111.190 depuis le début de l'épidémie début 2020, dont 84.717 à l'hôpital. Du côté des contaminations, 2.549 nouveaux cas (3.006 samedi) ont été confirmés sur les dernières 24 heures. Le taux de positivité, qui représente le nombre de tests positifs par rapport à l'ensemble des tests réalisés, demeure bas, à 0,8% sur les sept derniers jours.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 34.549.222 personnes ont reçu au moins une injection (soit 51,2% de la population totale) et 24.426.131 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 36,2% de la population).