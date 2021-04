Covid-19 : le site Covidliste permet d'être vacciné même sans être prioritaire

Fabrice, 48 ans, est désormais vacciné contre le Covid-19.... alors qu'il ne fait pas partie des publics prioritaires pour le moment. "En fait, j'ai un ami qui est allé passer des radios parce qu'il était tombé sur son poignet", raconte-t-il, lundi sur Europe 1. Le médecin indique alors à son ami qu'il peut le vacciner car il lui reste des doses de vaccins. "Le médecin lui a dit : 'Ce soir il me reste quatre doses.' Il était 17h45. Mon ami m'a aussi appelé et comme je pouvais être là en cinq minutes… Je suis venu avec ma femme et on s'est fait vacciner."

Une personne de 35 ans sans comorbidités peut s'inscrire

C'est à l'hôpital Jean Verdier de Bondy, en Seine-Saint-Denis, que ce coup de chance est arrivé à Fabrice. Mais dans bien des endroits, les médecins constituent leurs propres listes de volontaires pour ne pas gâcher de produit quand il leur reste trois ou quatre doses en fin de journée. Pour essayer de reproduire ces "coups de bol", un service, Covidliste, propose désormais de s'inscrire en ligne afin d'être alerté s'il reste des doses près de chez soi. Créé avec le concours de deux médecins de l'hôpital Foch de Suresnes, en région parisienne, le site dénombrait dimanche soir près de 126.000 inscrits.

Tous les âges sont acceptés. Une personne de 35 ans sans comorbidités peut donc s'inscrire. Il faut simplement être prêt à accourir en fin de journée si des doses de vaccin traînent encore au fond d'un flacon. Le site vise seulement à atteindre l'objectif d'"aucune dose de perdue". Il suffit de renseigner ses nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone. Après quelques doutes des internautes sur le traitement des données personnelles, les dirigeants du site ont assuré que les informations indiquées étaient bien soumises au règlement général sur la protection des données.

"Appeler les centres de vaccination en disant 'je suis disponible et volontaire'"

Pour les plus sceptiques, Fabrice glisse une astuce. "En discutant après avec la médecin, elle m'a expliqué qu'il suffisait d'appeler les centres de vaccination en disant 'je suis disponible et volontaire s'il reste des doses ce soir'", souligne-t-il. A l'échelle nationale, il n'y a pas d'estimation officielle des doses de vaccin qui ne trouvent pas preneur. Mais un conseiller de Matignon indiquait il y a quelques semaines que 25 à 30% des doses pourraient être perdues à cause de problèmes de logistique. Cela ne représenterait pas moins de 50 à 60 millions de doses, sur les 200 millions commandées par la France.