Covid-19 : le nombre des personnes hospitalisées au plus bas depuis fin octobre

La pression sur l'hôpital continue de décroître, le nombre des personnes hospitalisées à cause du Covid étant au plus bas depuis fin octobre, selon les données publiées jeudi par Santé publique France. Le nombre des personnes actuellement en soins critiques qui traitent les cas les plus graves est de 2.245 contre 2.326 patients mercredi. Ce chiffre est au plus bas depuis le 22 octobre. 74 personnes ont été admis en soins critique en 24 heures. L'agence sanitaire recensait 13.090 personnes hospitalisées contre 13.526 la veille, avec 297 nouvelles admissions.

L'impact de la vaccination

Cette décrue est notamment due à l'accélération de la vaccination. Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 29.444.218 personnes ont reçu au moins une injection et 13.369.751 personnes ont reçu deux injections. Cela représente respectivement 56,1% et 25,5% de la population majeure.

L'objectif du gouvernement de 30 millions de primo-vaccinés (57% de la population adulte) devrait ainsi être atteint avant la date butoir du 15 juin. 14.998.320 de personnes ont un schéma vaccinal complet, précise le ministère de la Santé.