EN DIRECT - Vaccin anti-Covid : les Etats-Unis vont faire don de 500 millions de doses

La France se déconfine. Un nouveau pan de vie sociale a repris mercredi, avec la réouverture des piscines, salles de gym, bars et restaurants en intérieur, et l'extension du couvre-feu de 21 heures à 23 heures. Le télétravail est assoupli, tout comme les règles dans les cantines. Le Premier ministre Jean Castex, en revanche, est cas contact de son épouse testée positif au Covid-19. Il va se placer à l'isolement durant sept jours à l'isolement. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir Jean Castex, cas contact et placé à l'isolement

La France se déconfine

Les Etats-Unis annoncent le don de 500 millions de vaccin aux pays pauvres

Jean Castex, cas contact

Cas contact de son épouse testée positif au Covid-19, le Premier ministre Jean Castex va se placer durant sept jours à l'isolement, a annoncé mercredi Matignon. "Le Premier ministre, qui avait reçu sa première injection de vaccin Astra Zeneca le 19 mars, a été testé négatif ce soir", ont précisé les services du Premier ministre qui a rencontré beaucoup de monde mercredi à l'occasion des nouvelles levées de restrictions. "Néanmoins, en qualité de cas contact, il se place à l'isolement durant sept jours, conformément aux règles sanitaires", a-t-on ajouté de même source.

Les indicateurs sanitaires au vert...

Le nombre de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 a poursuivi sa baisse mercredi, la pression étant au plus bas depuis fin octobre, selon les données publiées par Santé publique France. L'agence sanitaire recensait 13.526 personnes hospitalisées au total, soit un recul de de 47% en un mois (ils étaient alors 25.800). Ce chiffre n'était plus descendu à ce niveau depuis le 21 octobre. De même, les services de soins critiques, qui traitent les cas les plus graves, comptaient 2.326 patients mercredi, soit moitié moins qu'il y a un mois. Ce chiffre est au plus bas depuis le 22 octobre.

Avec un taux d’incidence de 72 cas pour 100.000 habitants sur l’ensemble du territoire, l’épidémie recule plus vite que ce qu’espéraient les scientifiques, même s'il y a encore 6.600 nouveaux cas par jour en moyenne sur la dernière semaine. Toutefois, selon les projections des modélisateurs, la France devrait repasser sous la barre fatidique des 5.000 infections quotidiennes avant la fin de la semaine.

En parallèle, la campagne de vaccination se poursuit. Selon la Direction générale de la Santé, 29.056.963 personnes ont reçu une première injection, et 13.082.882 une deuxième. Cela représente respectivement 55,3% et 24,9% de la population majeure.

... Alors que la France a entamé une nouvelle étape de déconfinement

La troisième étape du déconfinement est entrée en vigueur mercredi, avec la réouverture de tous les cafés et restaurants en intérieur, des salles de sport, des salons et des foires d'expositions. Les consignes en matière de télétravail se sont également assouplies et le couvre-feu est désormais décalé à 23 heures.

La jauge des cinémas, musées, théâtres monte à 65% de la capacité initiale. Mêmes limites de fréquentation et jauge pour les festivals autorisés uniquement en configuration assise et en plein air. Les centres sportifs et gymnases, tout comme les bowlings et salles de jeux, sont désormais assujettis à une jauge de 50%. On vous explique tous les détails des nouvelles règles dans cet article.

Une enveloppe de 300 millions annoncée par Axa

L'assureur Axa a annoncé sur Europe 1 jeudi matin une enveloppe de 300 millions d'euros pour dédommager les 15.000 restaurateurs sous contrat en 2020, qui ont fermé en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19. Près de 1.500 restaurateurs, titulaires d'un contrat d'assurance avec une garantie de pertes d'exploitation sans dommage, avaient assigné l'assureur en justice pour obtenir des indemnisations. "Nous sommes aujourd'hui à un moment clé en France. On veut accompagner nos clients dans cette réouverture", explique Thomas Buberl, directeur Général d'Axa sur Europe 1.

"Cette solution des 300 millions n'est pas une indemnisation", assure -t-il. "C'est une transaction pour mettre fin à ce flou judiciaire que nous avons vécu".

Les Etats-Unis font un don

Le président Joe Biden doit annoncer jeudi le don par les Etats-Unis de 500 millions de vaccins aux pays pauvres, un geste fort destiné à démontrer l'engagement de son pays dans la lutte mondiale contre le coronavirus. Le président démocrate arrivé mercredi soir au Royaume-Uni, étape initiale de son premier voyage à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir, avait dit avant de partir qu'il s'apprêtait à dévoiler une stratégie vaccinale mondiale. Il "s'exprimera sur ce sujet demain (jeudi) et pourra parler des mesures supplémentaires que les Etats-Unis prennent pour aider à donner plus de doses aux pays pauvres", a déclaré à bord d'Air Force One le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Selon plusieurs médias américains, Joe Biden doit annoncer que les Etats-Unis vont acheter 500 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech pour les donner à d'autres pays. D'après le New York Times, les premiers 200 millions de doses seront distribués cette année, et les 300 autres millions l'année prochaine.

Le travail des enfants en hausse en raison de la pandémie

Des millions d'enfants risquent d'être poussés à travailler à cause de la pandémie de Covid-19, au moment où le monde a enregistré la première hausse du nombre d'enfants au travail en deux décennies, a mis en garde l'ONU jeudi. Un rapport conjoint de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de l'Unicef, l'agence onusienne en charge du bien-être des enfants, estime qu'au début 2020, 160 millions d'enfants étaient forcés de travailler, soit 8,4 millions de plus en quatre ans.

Si les projections actuelles sur la hausse de la pauvreté dans le monde devaient se matérialiser, ce sont neuf millions d'enfants de plus qui vont être forcés de trouver du travail d'ici la fin de l'année prochaine, selon le rapport. Mais les modèles statistiques montrent que ce nombre pourrait être plus de cinq fois plus élevé, a mis en garde, Claudia Cappa, statisticienne de l'Unicef et co-auteure du rapport. "Si les protections sociales baissent par rapport à leur niveau actuel, à cause de mesures d'austérité et d'autres facteurs, le nombre d'enfant forcés de travailler pourrait bondir de 46 millions" d'ici la fin 2022, a-t-elle expliqué à l'AFP.

Le football sous surveillance

Avant même son coup d'envoi vendredi, le tournoi européen de football connaît sa première alerte sanitaire avec au moins quatre cas positifs au Covid-19 parmi les Espagnols et les Suédois, adversaires lundi prochain, laissant craindre l'irruption de foyers épidémiques. En Amérique du Sud A cinq jours du coup d'envoi de la Copa América au Brésil, le suspense reste entier : la Cour suprême doit décider jeudi de sa tenue, tandis que les joueurs de la Seleçao se sont déclarés mardi "contre" le tournoi, même s'ils n'ont pas prévu de le boycotter.

Plus de 3,75 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3,75 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi. Après les Etats-Unis qui comptent le plus grand nombre de décès (598.762), les pays les plus endeuillés sont le Brésil (479.515), l'Inde (353.528), le Mexique (229.100) et le Pérou (187.157). Le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.