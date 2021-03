Covid-19 : la pression sur les hôpitaux reste à un niveau élevé

Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 était en forte hausse mercredi à 38.501, alors que la pression sur les services de réanimation a très légèrement diminué, avec 20 patients de moins que la veille, selon des chiffres officiels. Selon l'application gouvernementale TousAntiCovid il y a eu 38.501 nouvelles contaminations confirmées en 24 heures, contre 29.975 mardi. Le site de Santé publique France (SpF) n'était de son côté pas mis à jour dans la soirée et il n'était donc pas possible de disposer du taux de positivité de tests.

Plus de 4.200 patients en réanimation

Au total, 4.219 malades infectés par le coronavirus étaient en réanimation dans les hôpitaux mercredi, après un plus haut mardi (4.239) depuis la fin novembre 2020. Parmi eux, 357 y ont fait leur entrée en 24 heures, contre 435 la veille, selon la base de données Geodes de SpF. Plus d'un quart de ces patients en réanimation (1.161) sont hospitalisés en Ile-de-France. La pression y est en très légère baisse, avec 16 patients de moins en réa que mardi, mais la situation particulièrement préoccupante pousse les autorités sanitaires à tenter d'organiser des transferts vers d'autres régions. La situation est également tendue en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les Hauts-de-France, régions qui comptent respectivement 513 (+2) et 512 (-14) patients en réanimation.

Avec 1.745 nouvelles hospitalisations en 24 heures dans tout le pays, il y a désormais 25.314 malades du Covid à l'hôpital en France, contre 25.492 mardi. Les vaccinations ont continué de progresser, en dépit de la suspension lundi du vaccin AstraZeneca, dans l'attente du réexamen par l'Agence européenne du médicament des éventuels effets indésirables associés à ce vaccin. Au total 5.585.537 personnes ont reçu au moins une injection et 2.349.027 se sont vu administrer deux doses.