EN DIRECT - Coronavirus : vers un confinement le week-end en Île-de-France ?

La situation en Île-de-France est "préoccupante et critique", a mis en garde Jean Castex mardi soir. L'exécutif n'exclut plus d'y prendre des mesures sanitaires plus strictes face à l'épidémie de Covid-19, éventuellement d'y annoncer un confinement. Les indicateurs hospitaliers continuent de se dégrader. L'utilisation du vaccin AstraZeneca a par ailleurs été suspendue mardi en France et dans plusieurs européen, mais le régulateur de l'UE reste "fermement convaincu" de ses bénéfices. La barre des 900.000 victimes a été franchie sur le Vieux continent. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Vers un confinement en Ile-de-France ?

"Le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région parisienne", a affirmé mardi le Premier ministre Jean Castex, lors d'un long entretien sur la situation sanitaire en France, diffusé sur BFMTV, soulignant que "les données sont réunies". "Incontestablement, on est sur un point d'équilibre extrêmement précaire", a-t-il insisté, tout en relevant que la "décision" d'un reconfinement n'était pas encore formellement prise.

"On est dans une situation préoccupante et critique et, très clairement, des mesures du type de celles auxquelles on a eu recours dans les autres parties du territoire sont sur la table ce soir", a-t-il ajouté, en référence aux confinements mis en place le week-end dans les agglomérations de Nice, du Pas-de-Calais et Dunkerque. Retrouvez ici notre reportage.

Pour forger son opinion, le chef de l'Etat a consulté mardi le Conseil scientifique puis discuté en visio avec les responsables de services de réanimation dans plusieurs régions sous tension. Emmanuel Macron doit trancher mercredi.

Selon un dernier bilan des autorités sanitaires, 91.170 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en France, soit 408 en 24 heures. Une donnée à prendre avec précaution cependant, puisque le mardi est l'un des deux jours de l'actualisation de la mortalité dans les Ehpad. Les indicateurs hospitaliers continuent de se dégrader, avec des hospitalisations et réanimations en hausse.

La France est entrée dans "une forme de troisième vague" de l'épidémie de coronavirus, "caractérisée par des variants nombreux", a déclaré mardi le Premier ministre Jean Castex.

L'utilisation du vaccin AstraZeneca suspendue…

De nombreux pays européens, dont la France, ont suspendu par précaution l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca, après le signalement d'effets secondaires "possibles" mais sans lien avéré pour l'heure. Des cas de caillots sanguins ont été observés chez des personnes ayant reçu le vaccin. Mardi, la Suède a à son tour suivi le mouvement.

Concernant la France, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a annoncé la suspension lundi, tout en disant "espérer reprendre vite" la campagne de vaccination avec le produit du laboratoire anglo-suédois, "si l'avis de l'autorité européenne le permet". Le verdict de l'Agence européenne des médicaments (EMA) est tombé mardi : elle reste "fermement convaincue" des bénéfices de ce vaccin. Une "réunion extraordinaire" de l'instance aura lieu jeudi.

Le Premier ministre a toutefois annoncé qu'il se ferait vacciner "très rapidement" si la suspension d'AstraZeneca était levée, qualifiant ce vaccin d'"utile, même et surtout pour les formes graves de la maladie".

…Mais le régulateur de l'UE et l'OMS rassurent

L'Agence européenne des médicaments (EMA) reste "fermement convaincue" des bénéfices du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, a annoncé mardi sa directrice, après le signalement de caillots sanguins possibles mais sans lien avéré pour l'heure. Des déclarations aussitôt jugées "encourageantes" par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre italien Mario Draghi.

La cheffe scientifique de l'OMS a de son côté recommandé de poursuivre son utilisation. "Nous ne voulons pas que les gens paniquent", a déclaré mardi Soumya Swaminathan, ajoutant que "jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé d'association entre ces événements et le vaccin".

Un plan de réouverture en trois étapes pour les restaurants, hôtels et bars

Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration ont indiqué mardi travailler avec le ministère de l'Economie à une réouverture de leurs établissements en trois étapes, encore sans calendrier. Ce protocole progressif de trois phases, d'un mois chacune, soit un trimestre au total, devrait être mis en place dès le feu vert du gouvernement. Lequel dépendra de deux facteurs : le nombre de cas positifs au Covid-19 et le nombre de personnes vaccinées. Pour l'instant, aucun seuil n'a été communiqué. Pour plus de détails, vous pouvez lire notre article complet ici.

Trump encourage ses sympathisants à se faire vacciner

L'ancien président américain Donald Trump a encouragé mercredi ses sympathisants à se faire vacciner contre le Covid-19, en dépit de leurs réticences. Donald et Melania Trump se sont fait vacciner en janvier, quelques semaines avant leur départ de la Maison Blanche. Mais l'information n'a été révélée par leurs proches que plusieurs semaines plus tard.

Plus de 900.000 morts en Europe et 2,6 millions dans le monde

Plus de 900.000 personnes sont officiellement mortes du Covid-19 en Europe depuis le début de la pandémie en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP mardi à 08H45 GMT à partir de bilans fournis par les autorités de santé.

La pandémie a fait au moins 2.661.919 morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts, soit 535.661, suivis par le Brésil (282.127) et le Mexique (194.944), l'Inde (158.856) et le Royaume-Uni (125.580).