Covid-19 : face au variant Delta, l'appel d'un épidémiologiste à se faire vacciner

INTERVIEW

Il suscite une inquiétude partout dans le monde : le variant Delta du coronavirus. Plus contagieux, cette souche découverte initialement en Inde, est désormais présente dans 55 pays, dont la France. Deux cas de contamination par le variant Delta ont été détectés dans le Gers chez deux patients morts, selon l'Agence régionale de santé (ARS). Celle-ci a annoncé "un plan d'action immédiat" pour "éviter une reprise épidémique". "La menace est sérieuse", résume au micro d'Europe 1 Philippe Amouyel, épidémiologiste au CHU de Lille.

Une vaccination complète nécessaire "pour lutter" contre le Delta

"Le variant Delta est bien plus contagieux que le variant Alpha que nous connaissons", ajoute-t-il en précisant qu'il faut être "complètement vacciné [avec les deux doses, ndlr] pour lutter contre le Delta". Ce dernier circulant cinq fois plus chez les moins de 25 ans que dans le reste de la population, le spécialiste lance donc un appel aux jeunes à aller se faire vacciner massivement et rapidement. Un appel qui concerne également les plus de 65 ans, "qui sont les plus susceptibles de faire des formes graves, de se faire hospitaliser, d'aller en réanimation, de bloquer le système et donc de déclencher une 4e vague".

Les vaccinés doivent devenir des ambassadeurs de la vaccination

Avec 32 millions de primo-vaccinés, et 18 millions de vaccinations complètes, la France est encore loin de l'immunité collective. Pourtant, cette dernière est la condition sine qua non pour sortir de la spirale des variants. "Il faut aller se faire vacciner et entraîner d'autres personnes à le faire, il faut convaincre," plaide Philippe Amouyel. "Je pense que tout le monde peut jouer ce rôle, en particulier ceux qui sont vaccinés et qui se portent très bien."

Et le spécialiste d'insister : "On a eu l'impression depuis quelques semaines que c'était fini [la pandémie, ndlr], mais tant qu'on ne sera pas tous vaccinés, que nous n'aurons pas l'immunité collective, nous serons toujours à merci de variants de ce type."