Covid-19 : après la mort de deux patients, faut-il s'inquiéter du variant Delta ?

Gare au variant Delta. Initialement découvert en Inde, ce variant du Covid-19 est plus contagieux et pourrait provoquer un rebond épidémique dès cet été si rien n'est fait pour le contrer, avertissent les autorités sanitaires. La Grande Bretagne, le Portugal, la Russie ou Israël connaissent déjà une recrudescence en partie liée à ce variant dont on a aussi découvert une version légèrement différente, le "Delta Plus".

La vaccination, la clé pour éviter une quatrième vague

En France, le variant Delta représente actuellement 10% des contaminations au niveau national et déjà 70% dans les Landes, seul département toujours au-dessus du seuil d'alerte en France. Dans le Gers, deux personnes en sont mortes. Âgées de 42 et 60 ans, elles avaient été admises en réanimation au centre hospitalier d'Auch ces derniers jours, avec un profil particulier, précise le représentant de l'Agence régionale de santé dans le département, Jean-Michel Baylet. "Ce sont des personnes qui avaient des comorbidités et n'étaient pas vaccinées, parce qu'elles étaient apparemment dans le refus ou la non-vaccination. L'appel qui est lancé est donc un appel au dépistage et un appel à la vaccination, seule protection efficace contre le variant."

Au total, 14.000 doses de vaccin de Pfizer sont disponibles dans le département du Gers. L'enjeu est d'empêcher la circulation de ce variant qui n'est a priori pas plus mortel, mais 40 à 60% plus contagieux que le variant britannique et pour lequel le vaccin reste efficace contre les formes graves, rappelle Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches. "Aujourd'hui, la vaccination à ARN messager et la vaccination d'AstraZeneca démontrent une très forte efficacité, proche de 90 %, sur le risque d'aller en réanimation et de faire une forme grave. On a donc un effort majeur à faire sur la vaccination des moins de 50 ans qui sont porteurs de ce variant."

Ce sera la clé, dit il, pour éviter une quatrième vague et le retour des restrictions puisque selon les projections des autorités de santé européennes, ce variant delta devrait représenter 90% des contaminations sur le continent à la fin du mois d'août.

Le Delta Plus identifié dans 11 pays

Variant du variant, le Delta Plus a quant à lui été décrit pour la première fois il y a 15 jours par l'agence sanitaire anglaise. Il s'agit d'un variant Delta, donc indien, mais qui possède en plus une mutation particulière que l'on retrouve sur le variant beta, le sud africain.

Il a déjà été identifié de façon très sporadique dans au moins 11 pays, dont la France, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis. Certains expert se demandent s'il ne serait pas plus contagieux. Mais à ce stade, le directeur des maladies infectieuses à Santé publique France, Bruno Coignard, se veut plutôt rassurant. Selon les données de veille internationale, dit-il, ce Delta Plus n'est pas considéré comme plus alarmant que le Delta.

Plusieurs équipes travaillent sur des modélisations pour pouvoir anticiper l'évolution de l'épidémie cette été. Elle dépendra beaucoup du dépistage et de la vaccination, les deux mesures qui restent efficaces pour contrer à la fois le Delta et le Delta Plus.