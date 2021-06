Covid-19 : avec moins de 5.000 cas par jour, la bataille n'est pas encore gagnée

C'est un seuil symbolique qui vient d'être franchi dans la lutte contre le Covid-19. Depuis vendredi soir, la France est repassée sous la barre des 5.000 cas positifs quotidiens, soit la limite fixée en octobre dernier par le président Emmanuel Macron pour sortir du deuxième confinement. Et si les règles sanitaires ont déjà commencé à être assouplies par le gouvernement, cela reste toutefois une très bonne nouvelle.

"C'est l'efficacité insolente de cette vaccination"

Car derrière ce chiffre, que le pays n'avait plus atteint depuis août 2020, tous les indicateurs de l'épidémie sont actuellement au vert : la baisse des contaminations entraînant mécaniquement une baisse de la tension hospitalière. Ainsi, quelque 13.000 personnes sont hospitalisés pour cause de Covid-19 selon les derniers chiffres officiels, soit une baisse de 15% en une semaine. Une bonne dynamique due notamment aux effets du dernier confinement, aux gestes barrières, à la saisonnalité du virus, mais aussi à l'accélération de la campagne de vaccination, comme l’explique l’infectiologue Benjamin Davido.

L'immunité collective est encore loin

"C'est l'efficacité insolente de cette vaccination", assure le spécialiste. "Je crois qu'il faut dire qu'on va se diriger probablement vers un contrôle extrêmement rapide de la pandémie. En tout cas, principalement pour les pays industrialisés et riches qui ont pu se fournir cette vaccination."

Si on compte presque 30 millions de primo-vaccinés à travers la France, les épidémiologistes veulent tout de même rester prudents : avec seulement 20% des Français qui ont reçu leur deux doses, on est encore très loin de l'immunité collective [80% de la population vaccinée, ndlr]. Il faut donc continuer à observer les gestes barrières et accélérer la vaccination pendant l'été.