Covid-19 : avec la crise sanitaire, c'est l'embouteillage pour passer le permis de conduire

Il y a tout juste 100 an naissait le code de la route, et un an après le permis. Mais une crise sanitaire plus tard, c'est l’embouteillage pour passer le permis B. Si depuis 2014, l’épreuve du permis de conduire est raccourcie, pour permettre aux inspecteurs de faire passer plus de candidats, le premier confinement a tout stoppé. Au total, les auto-écoles ont été fermées pendant trois mois et les délais, qui étaient tombés à 42 jours en moyenne avant le premier confinement, tournent aujourd'hui autour de 80 jours. En Ile-de-France, ils ont même été multipliés par trois.

De lourdes conséquences financières

Même si les inspecteurs assurent que l'embouteillage se résorbe, les jeunes rencontrent de nombreuses difficultés. C'est notamment le cas de Clément, qui après un échec au permis a repris des cours et attend désormais désespérément une nouvelle date, qui n’arrive pas. "Mon dernier passage de l'examen remonte à janvier dernier. Et depuis, c'est l'enfer pour essayer de trouver une nouvelle date. Ça fait six mois que j'attends et tout ce qu'on me propose, ce sont des heures de conduite sans réelle perspective de passer l'examen rapidement. Et financièrement, ça devient très compliqué", explique le jeune homme.

Clément a déjà déboursé près de 3.000 euros, soit le double du prix habituel. Une situation aberrante quand on pense que, lors du deuxième confinement, les auto-écoles étaient fermées, mais que les 1.360 inspecteurs français continuaient à faire passer des examens. De façon normale au début, mais très vite, sans beaucoup de candidats. Au total, en effet, 350.000 élèves inscrits n'ont pas eu la moindre leçon l'an dernier. Un chiffre qui représente un tiers des postulants. Autant de personnes revenues aujourd'hui sur les bancs et qui entraînent ce gigantesque embouteillage.

L'essor des auto-écoles en ligne

Résultat : les modèles moins classiques ont tiré leur épingle du jeu et les auto-écoles en ligne, très décriées par la profession, ont connu un succès jamais vu. Les chiffres sont même impressionnants pour les principaux acteurs de ce marché : la plateforme Ornikar a vu ses inscriptions augmenter de 35% à chaque période de confinement et a gagné plus de 400.000 utilisateurs en 2020. Du côté de la start-up En Voiture Simone, là aussi : +35% d'inscrits et 450.000 candidats ont été enregistrés.

Pour "Le Permis Libre.fr", le chiffre d'affaires a bondi de 300% l'an dernier. Tous se développent donc et recrutent des dizaines de moniteurs à travers la France. Et ils décidément même de miser sur la formation en ligne pour le code de la route.

C'est ce que constate Romain Durand, co-fondateur du "Permis Libre". "Très clairement, aujourd'hui, le code de la route, comme beaucoup de formations en France depuis un an, n'a plus besoin de se faire en présentiel. Cela nous a aussi permis de développer de nouveaux contenus, des nouvelles formes d'apprentissage sur lesquelles on investit beaucoup, détaille-t-il. C'est tout simplement une salle de code virtuelle, où une enseignante de la conduite fait passer des tests en direct à des candidats qui peuvent poser des questions. Le 'en ligne" fonctionne très bien et en plus on arrive parfaitement à suivre les candidats et leur niveau", poursuit-il.

Une accélération très nette liée à la crise sanitaire mais aussi à une nouvelle génération de futurs conducteurs, plus à l'aise avec les outils numériques. Face à cet essor, les auto-écoles classiques, plus rassurantes pour certains, répondent en évoluant elles-aussi. Et cela passe principalement par la mise à disposition de simulateur de conduite. Depuis la récente réforme du permis, les candidats ont en effet le droit de réaliser 10 des 20 heures d'apprentissage avec simulateur. Ce qui peut également alléger la facture d'une bonne centaine d'euros.