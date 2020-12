Couvre-feu : sans vente à emporter, les restaurateurs ont peur de couler

REPORTAGE

Le confinement est bien fini mardi, mais de nouvelles restrictions entrent en vigueur. Le couvre-feu prendra notamment effet chaque soir dès 20 heures et ce jusqu'à 6 heures du matin. Si les attestations ne sont plus nécessaires pour se déplacer en journée, les règles de la nuit tombée sont en revanche plus drastiques. Interdiction par exemple de sortir de chez soi pour récupérer un plat à emporter. Un nouveau coup dur pour les restaurateurs. "Très souvent le gros rush c’est entre entre 20 heures et 21 heures...", regrette déjà Yann, patron d'un établissement strasbourgeois.

"La livraison à domicile, ça ne paye pas beaucoup"

"J’ai envie de dire qu’on n’est plus à cela prêt. Mais pour nous, c’est une nouvelle mauvaise nouvelle." Une ou deux heures de plus auraient fait la différence, estime-t-il encore. "21 heures, c’est vraiment très tôt. Avant 20 heures on vend quatre ou cinq pizzas, deux ou trois plats de pâtes, pas plus. On est foutus", se lamente Matteo, de la pizzeria Chez Gepetto. Les plateformes de livraisons à domicile ne représentent pas pour lui une très bonne alternative, puisque commissions qu’elles prélèvent s’élèvent à presque 30% du prix du plat. "Une pizza à emporter coûte 7 euros. En livraison à domicile, on touche 2,10 euros de moins. Ça ne paye pas beaucoup."

Tous regrettent ce changement de régime. "Il y avait une case pour aller chercher à manger, ils auraient très bien pu la laisser", pointe Jacques Chomentowski, de l’UMIH 67. Lui voudrait modifier la nouvelle attestation de sortie. "Je trouve cela grotesque. Il aurait fallu mettre le couvre-feu au moins à 21h30." On est les seuls, dit le restaurateur, à être moins bien traités après le confinement que pendant.