Couvre-feu avancé : "Les collégiens et lycéens ne verront pas leur programme modifié"

INTERVIEW

Le couvre-feu avancé à 18 heures au lieu de 20 heures entrera en vigueur ce samedi dans 15 départements de l'Est de la France, où les indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 ne sont pas suffisamment bons. Dans les zones concernées, la résignation des habitants est palpable, comme l'a constaté Europe 1 à Reims, dans le Marne. Surtout, des interrogations émergent sur d'éventuels aménagements à ce couvre-feu avancé, en particulier dans le domaine scolaire et pour le retour des vacances. "Il va de soi que les collégiens ou les lycéens qui sortent autour de 18 h ne verront pas leur programme modifié", a rassuré Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin, samedi au micro d'Europe 1.

"Les gens pourront rentrer de leur lieu de vacances"

"J'insiste beaucoup sur le domaine scolaire. Il continuera à bénéficier d'une dérogation pour que les enseignants et les élèves puissent rentrer chez eux dans des conditions normales", a également affirmé la préfète.

Pas d'inquiétude à avoir non plus, selon elle, pour les habitants des départements concernés qui doivent rentrer de vacances et auraient plusieurs heures de routes. "Les gens pourront, bien évidemment, rentrer de leur lieu de vacances sans problème", conclut la préfète.