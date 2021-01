EN DIRECT - Coronavirus : un couvre-feu avancé entre en vigueur dans 15 départements

EN DIRECT

De nombreux pays du monde ont mis la sourdine aux célébrations du Nouvel An, entrant vendredi en 2021 sous l'influence de la pandémie de Covid-19. A New York, où Times Square déborde habituellement de gens euphoriques sous une pluie de confettis, le quartier de Manhattan était bouclé. Au Brésil, les festivités ont été annulées cette année à Rio de Janeiro, qui accueille habituellement l’une des plus grandes fêtes du Nouvel An au monde. Comme un symbole de ce réveillon très particulier, à Paris, l'avenue des Champs-Elysées, habituellement noire de monde le 31 décembre, est restée vide, à l'exception de rares véhicules ou livreurs à vélo. Malgré la baisse du nombre de patients hospitalisés, quinze départements rentre à partir de samedi en couvre-feu avancé, principalement dans l'Est de la France ou les indicateurs de suivi de l'épidémie reste élevés.

Suivez en direct l'évolution de la situation :

Les informations à retenir : Quinze départements entrent en couvre-feu avancé ce samedi

Les lieux culturels ne pourront pas rouvrir le 7 janvier

En Bretagne, une fête clandestine a rassemblé jusqu'à 2.500 personnes

Nouvelles restrictions en France

Le couvre-feu sera avancé de 20 heures à 18 heures dans quinze départements de la partie Est de la France dès samedi dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Les départements concernés sont les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Moselle, la Nièvre et la Saône-et-Loire. Europe 1 s'est rendu à Reims ou la nouvelle a été accueillie avec résignation.

Gabriel Attal a confirmé par ailleurs que les établissements culturels - théâtres, cinémas, etc. ne pourraient pas rouvrir le 7 janvier, date prévue pour le prochain point sur les conditions sanitaires.

64.800 morts en France, les réa et hospitalisation en baisse

Le nombre de patients hospitalisés et de ceux en réanimation a poursuivi vendredi une légère baisse, selon les chiffres publiés par Santé Publique France. Avec 175 nouveaux décès à l'hôpital en 24h, le Covid-19 a désormais causé la mort de plus de 64.800 personnes en France depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de patients hospitalisées pour Covid-19 est de 24.263, soit 144 de moins que jeudi, une légère baisse comme les quelques jours précédents, avec 677 nouvelles admissions, selon les premiers chiffres de l'année 2021. Le nombre de malades en réanimation ou soins intensifs est également en légère diminution, avec 2.609 personnes (-16), et 99 nouvelles admissions.

Le nombre de nouveaux cas enregistrés de jeudi à vendredi a été de 19.348, quasiment le même nombre que la veille (19.927), selon ces premiers chiffres de l'année 2021, toujours loin de l'objectif gouvernemental de descendre à 5.000 cas par jour.

France : une immense fête en Bretagne

Le couvre-feu a été globalement respecté en France pour la nuit du Nouvel An, à part plusieurs fêtes clandestines et surtout une immense rave-party en Bretagne (ouest) qui a rassemblé jusqu'à 2.500 personnes venues de tout le pays et de l'étranger. Les gendarmes ont tenté en vain dès jeudi soir "d'empêcher cette installation et ont fait face à la violente hostilité de nombreux teufeurs", a expliqué la préfecture.

Quelque 100.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés en France pour faire strictement respecter l'interdiction de sortie et de déplacement imposée, sauf exceptions, entre 20 heures et 06 heures pour lutter contre l'épidémie.

Etats-Unis : plus de 20 millions d'infections

Les Etats-Unis ont débuté l'année 2021 en franchissant vendredi un nouveau seuil sinistre avec 20 millions de cas recensés de Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence. La première puissance mondiale déplore plus de 347.500 morts du coronavirus, ce qui en fait le pays le plus endeuillé au monde par l'épidémie, en valeur absolue.

BioNTech va augmenter sa production

La société allemande BioNTech a expliqué prévoir d'augmenter rapidement en Europe la production de son vaccin développé avec son partenaire américain Pfizer, afin d'y combler un "manque" en l'absence d'autres vaccins approuvés. BioNTech compte faire tourner dès février une nouvelle unité de fabrication à Marburg (Allemagne).

La reine du Danemark vaccinée et test obligatoire pour entrer en Norvège

Margrethe II, la très populaire reine du Danemark, a reçu une première injection du vaccin contre le Covid-19, a annoncé vendredi la maison royale. La souveraine a fêté en 2020 ses 80 ans. La Norvège, quant à elle, rend obligatoires samedi les tests de dépistage du Covid-19 à l'entrée sur son territoire. Cette décision intervient après la découverte de cinq cas de Covid-19 liés au nouveau variant du coronavirus apparu au Royaume-Uni.

Les résidents d'Andorre autorisés à skier

Les stations de ski en Andorre ouvriront partiellement samedi mais uniquement pour les résidents de la principauté. Les voisins français et espagnols pourront peut-être profiter des pistes andorranes à partir du 9 janvier, en fonction de l'évolution des données épidémiologiques dans leur pays.

Plus de 1,8 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.818.946 morts dans le monde pour plus de 82 millions de personnes contaminées, selon un bilan établi par l'AFP vendredi en milieu de journée d'après des chiffres officiels. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (plus de 347.500), devant le Brésil (154.411 morts) et l'Inde (148.994).

Ces chiffres ne tiennent pas compte des révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.