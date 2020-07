Coronavirus : nos conseils pour maintenir les gestes barrières malgré la chaleur

La quasi-totalité de la France va avoir très chaud ce vendredi. Avec des températures dépassant par endroits les 40 degrés, la chaleur va être encore plus difficile à supporter en ces temps de coronavirus. Mais les médecins et les autorités insistent : pas question d’enlever son masque, même si le mercure grimpe. Surtout que ces derniers jours, plusieurs municipalités ont commencé à le rendre obligatoire dans les centres-villes, comme par exemple à Biarritz et à Bayonne.

Bien se laver les mains avant de remettre son masque

Le premier conseil est de bien de garder son masque sur le nez et sur la bouche. N'essayez pas de vouloir dégager votre nez, soulever ou retirer votre masque : il faut le fixer sur votre visage, la bouche et le nez bien couverts. Si néanmoins vous cédez à la tentation, il faut vous laver les mains avant de remettre votre masque. Pour ça, n'oubliez pas votre petite bouteille de gel hydro alcoolique lors de vos déplacements.

Porter un masque léger

Si vous avez très chaud, le docteur Jean-Paul Hamon, ancien président de la fédération des médecins de France, vous conseille des masques légers. "Il vaut mieux privilégier les masques chirurgicaux, plus fragiles. Mais en période de chaleurs, surtout s’il va falloir porter le masque dans les rues commerçants, ce sera moins désagréable avec un masque chirurgical", préconise le médecin.

Si jamais vous avez transpiré et que votre masque est humide, il faut le changer. Ne mettez pas d'eau dessus pour tenter de vous rafraîchir, parce qu'il perdrait dans ce cas là toute son efficacité.

Attention aux ventilateurs, qui peuvent diffuser le virus dans la pièce

Cet été, il faut aussi éviter d’utiliser les ventilateurs. En effet, le ventilateur souffle et brasse de l'air, donc il peut potentiellement diffuser le virus dans la pièce au-delà de 1 mètre. Car même si vous respectez les distances sanitaires, vous pouvez être infectés par le virus. Il faut aussi vérifier vos climatisations et veiller à ce que l'air soit bien renouvelé.

Pensez également à ouvrir les fenêtres, aérer au maximum les chambres, la maison, la voiture et plus globalement tous les espaces clos ou le virus est potentiellement présent. Et pour supporter cette chaleur, une hydratation régulière est évidemment indispensable.

Eviter le coup de chaud

L'objectif, pendant le pic, c'est d'éviter le coup de chaud. Donc le premier conseil, c'est de ne jamais pratique de sport, ni de produire d’effort intense quand il fait chaud. Pensez à boire de l’eau, pas trop, mais régulièrement pendant la journée.

Et puis parce qu'il y a des drames tous les ans, cet ultime conseil : ne laissez jamais les enfants en plein soleil ou tout seul dans un véhicule.