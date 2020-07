EN DIRECT - Masque obligatoire dès dimanche minuit dans certains secteurs de la métropole de Lille

EN DIRECT

Après plusieurs mois de pandémie de coronavirus, la crise sanitaire fait vaciller des pans entiers de l'économie mondiale. Les Etats-Unis, entrés officiellement en récession, mais également l'Allemagne, la France, ou encore l'Italie ont notamment connu une chute historique de leur PIB au deuxième trimestre. En France, la circulation du virus reste soutenue, et plusieurs villes imposent le port du masque en extérieur. De son côté, le Mexique devient le troisième pays le plus endeuillé au monde, avec 46.000 morts. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir En France, le nombre de patients en réanimation ne baisse plus

Le port du masque est rendu obligatoire dans plusieurs villes, notamment à Lille

De nombreuses économies européennes subissent un plongeon inédit de leur PIB

Le Mexique devient le 3e pays le plus endeuillé

En France, le nombre de réanimations ne baisse plus

Le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés en réanimation, en baisse continue depuis début avril, a très légèrement augmenté (+1) au cours des dernières 24 heures, a annoncé jeudi la Direction générale de la Santé (DGS) qui souligne que le nombre de nouveaux cas quotidiens est supérieur à 1.000. Quelque 5.375 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus, dont 381 cas sévères en réanimation, soit un de plus que la veille, indique la DGS dans un communiqué, sans autre précisions. C'est la première fois depuis le 9 avril que cet indicateur, très surveillé, n'est plus en baisse.

L'épidémie a provoqué 16 nouveaux décès dans les hôpitaux en 24 heures. Au moins 30.254 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie, dont 19.739 dans les hôpitaux et 10.515 dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux (Ehpad). Le bilan des décès dans ces établissements sera actualisé mardi 4 août.

La circulation du virus reste "soutenue avec un nombre de cas quotidiens en augmentation et supérieur à 1.000", insiste la DGS.

Le port du masque rendu obligatoire dans plusieurs villes

Le préfet du Nord a annoncé vendredi que le port du masque serait obligatoire dans l'espace public à partir de "lundi 00H00" dans "un certain nombre de zones" de la métropole européenne de Lille (MEL), en raison d'une recrudescence de l'épidémie.

D'autres décisions similaires pourront être prises localement par les préfets, a par ailleurs annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. "Les préfets pourront désormais par arrêté étendre l'obligation de port du masque aux lieux publics ouverts. Cette décision pourra être prise localement, en fonction de l'évolution de l'épidémie dans chaque territoire", a-t-il écrit dans un tweet.

Pour limiter la circulation du #COVID__19 , les préfets pourront désormais par arrêté étendre l’obligation de port du masque aux lieux publics ouverts.

Cette décision pourra être prise localement, en fonction de l’évolution de l’épidémie dans chaque territoire. — Olivier Véran (@olivierveran) July 31, 2020

Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire la semaine prochaine dans le centre-ville de Bayonne et de Biarritz, ville dont les plages seront interdites la nuit pour limiter les réunions festives, ont annoncé les autorités jeudi. A Biarritz, cela inclura la zone hyper-touristique de l’Hôtel du Palais et de la plage de Port-Vieux. De plus, à partir de mardi, les plages de Biarritz seront fermées de 22 heures à 6 heures.

La mairie ne s’interdit pas de fermer la plage ponctuellement en journée, en cas de marée haute qui limiterait la place sur le sable et conduirait à une trop forte densité de baigneurs. De son côté, la mairie de Saint-Malo a pris un arrêté rendant obligatoire, jusqu'au 30 août, le port du masque dans la ville intra-muros et sur les remparts. De son côté, le gouvernement envisagerait de rendre le masque obligatoire dans le Nord, frontalier de la Belgique.

Le PIB de la France enregistre un plongeon historique

La France a enregistré un plongeon historique de 13,8% de son produit intérieur brut au deuxième trimestre à cause de l'épidémie, a annoncé vendredi l'Insee. Depuis qu'il mesure l'activité économique française de façon trimestrielle, jamais l'Institut national des statistiques n'avait enregistré pareil effondrement. Il a aussi révisé sa mesure de l'activité au premier trimestre, qui a chuté de 5,9%, au lieu de 5,3% rapporté précédemment. Dans le détail, la consommation des ménages, principale composante de la croissance, a reculé de 11%, les investissements de 17,8%, les exportations de 25,5%.

De nombreux pays européens en récession

Aux Etats-Unis, le confinement a entraîné une chute historique du produit intérieur brut au deuxième trimestre, de 32,9% en rythme annualisé. Par rapport au deuxième trimestre 2019, la baisse est de 9,5%. Avec cette deuxième chute trimestrielle consécutive, la première économie du monde est officiellement entrée en récession. Au premier trimestre, le PIB américain avait reculé de 5%.

En Europe, l'Allemagne, le moteur économique du continent, a elle aussi annoncé jeudi un "plongeon historique" de 10,1%, de son PIB au deuxième trimestre. Le pays connaît ainsi sa pire récession depuis l'après-guerre : la contraction de son PIB est bien supérieure à celle de 4,9% qu'elle a connue au plus fort de la crise financière de 2009.

L'Espagne est elle aussi entrée en récession, après un effondrement de son PIB de 18,5% par rapport au précédent, selon les données publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (INE). La quatrième économie de la zone euro vient donc d'enchaîner deux trimestres consécutifs de recul du PIB, qui avait chuté de 5,2% au premier trimestre.

De son côté, l'Italie a enregistré une chute de 12,4% de son PIB au deuxième trimestre par rapport au précédent, a affirmé vendredi l'Istat. Avec cette chute "sans précédent" qui fait suite à un recul de 5,4% au premier trimestre, le PIB italien "enregistre sa valeur la plus basse depuis le premier trimestre 1995", a souligné l'Institut national des statistiques dans un communiqué. Comparé au deuxième trimestre 2019, le plongeon de la troisième économie de la zone euro est encore plus vertigineux, à -17,3%.

Les jeunes enfants pourraient être extrêmement contagieux

Une étude américaine publiée jeudi, parue dans la revue médicale JAMA Pediatrics, vient à l'encontre du discours actuel. Le taux de matériel génétique du coronavirus détecté dans le nez d'enfants de moins de cinq ans serait 10 à 100 fois plus élevé que celui trouvé chez des enfants plus âgés et des adultes. Les très jeunes enfants pourraient donc être d'importants propagateurs du virus dans la population. Ces résultats ne vont pas dans le sens des autorités sanitaires qui jugent que les jeunes enfants ne transmettent pas beaucoup le virus, d'autant qu'il a été établi qu'ils ont moins de risques de contracter une forme sévère de la maladie. Selon une étude en Corée du Sud, les enfants entre 10 et 19 ans transmettent le virus autant que les adultes au sein d'un foyer, mais les enfants de moins de neuf ans le transmettent moins.

Compagnies pétrolières, avionneurs, constructeurs automobiles paient un lourd tribut à la crise, avec des pertes abyssales au deuxième trimestre : de 8,4 milliards de dollars pour Total et de 18,1 milliards de dollars pour l'anglo-néerlandais Royal Dutch Shell, tandis qu'Airbus a accusé une perte nette de 1,9 milliard d'euros au premier semestre.

Le Mexique devient le troisième pays le plus endeuillé

Les Etats-Unis ont enregistré jeudi 1.379 nouveaux décès dus au coronavirus en une journée, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. De loin le plus touché, le pays déplore au total 151.826 décès liés au Covid-19. Derrière les Etats-Unis et le Brésil (91.263 décès), le Mexique est passé jeudi au troisième rang des pays endeuillés devançant le Royaume-Uni avec 46.000 morts.