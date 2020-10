Coronavirus : l'aéroport de Marseille propose désormais des tests antigéniques

REPORTAGE

"Je n’ai aucun symptôme, mais mieux vaut être prudent." A l’aéroport de Marseille, les passagers ont désormais accès à des tests antigéniques pour se faire dépister du Covid-19. Leurs résultats sont lisibles en vingt minutes seulement, contre plusieurs heures pour les tests PCR. Plus d’une centaine de ces nouveaux tests ont déjà été réalisés en deux jours, la plupart revenus négatifs.

Pour se faire tester, il suffit de se présenter avec son billet d’avion devant la cellule de dépistage, au départ comme à l’arrivée. "C’est vraiment pratique car mon mari tousse mais on vient d’appeler un laboratoire et il y a cinq à six jours d’attente avant de passer le test", explique une femme tout juste arrivée de Dubaï. "J’ai vu que l’aéroport de Marseille proposait des dépistage alors je vais y aller", renchérit un passager en provenance de Belgique, qui ne présente, lui, aucun symptôme.

Les tests antigéniques ne sont pas reconnus par tous les pays

Le système comporte avec toutefois un gros bémol. Ces tests antigéniques ne remplacent pas les tests PCR exigés par certains pays pour passer la frontière. "On fait le test, il revient négatif, et à l’embarquement on nous a dit que le test n’était pas valable. On prend les gens pour des idiots", s’agace une passagère qui devait partir pour le Cameroun.

Davantage d’harmonisation au niveau de la règlementation, c’est justement le souhait de Julien Bastide, responsable sécurité pour l’aéroport Marseille-Provence. "Ce qui serait très intéressant pour un aéroport, ce serait que les tests antigéniques puissent être validés comme les tests PCR pour le déplacement des personnes dans des pays où la présentation d’un test est nécessaire." Inversement, rien n’empêche pour le moment un passager muni d’un test antigénique positif de monter dans un avion lorsque la destination ne nécessite pas de contrôle PCR.