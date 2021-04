Coronavirus : la Corse, championne française de la vaccination

Elle est la région où l'on vaccine le plus. Avec 17,3% de personnes vaccinées en Corse, l'Île de Beauté est la championne française de la vaccination. À titre de comparaison, la moyenne régionale nationale de population qui a reçu un sérum est de 12%. De plus, on constate très peu de pertes de doses, puisque 95% d'entre elles sont consommées chaque semaine.

L'Île-de-France sous la moyenne nationale

Comment dès lors expliquer les bons résultats de l'île en matière de vaccination, clé de la sortie de crise selon Emmanuel Macron ? Il faut tout d'abord mettre en avant la solidarité des acteurs de santé locaux, mais également la coordination des élus locaux qui ont mis à disposition très rapidement des listes de personnes éligibles pour la vaccination.

Grâce à ce dispositif, la Corse devance donc la Bourgogne Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui se hissent sur le podium avec plus de 14% de vaccinés dans ces deux régions. En revanche, certains territoires sont de moins bons élèves : Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Île-de-France sont ainsi en-dessous de la moyenne nationale.

Reste à savoir désormais si les super centres de vaccination, dont la plupart ouvrent la semaine prochaine, vont aider ces régions à la traîne, notamment en Île-de-France, où le Stade de France doit être transformé en vaccinodrome géant sous peu.