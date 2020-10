Coronavirus : "Il va falloir commencer à pousser les murs" à l’hôpital

INTERVIEW

La deuxième vague de l’épidémie de coronavirus continue de déferler sur les hôpitaux français. 2.168 malades du Covid sont désormais en réanimation, selon les chiffres de Santé Publique France. La dernière fois que plus de 2.000 personnes étaient dans ces services, c’était à la mi-mai. Et les services de réanimation sont au bord de la saturation. Exemple à l’hôpital Bichat, à Paris, où 100 % des lits de réa sont désormais occupés, selon le professeur Jean-François Timsit, chef du service réanimation. "Il va falloir commencer à pousser les murs", prévient-il mercredi sur Europe 1.

"Notre seule marge de manœuvre est de déprogrammer de la chirurgie qui peut attendre un peu", précise le médecin, qui affirme que des déprogrammations ont déjà eu lieu dans son établissement. "Le souci est que la chirurgie, qui a déjà attendu en mars-avril, doit être faite en urgence maintenant, la grosse chirurgie cardio-thoracique en particulier. Et que déprogrammer de la chirurgie maintenant, ça peut être éventuellement dangereux pour les gens dans quelques mois. Ces chirurgies sont des chirurgies lourdes qui ne peuvent pas attendre des années."

"Les 12.000 lits de réanimation, on ne les atteindra jamais"

Et Jean-François Timsit a bien du mal à croire le gouvernement quand il affirme que les capacités en réanimation peuvent être poussées jusqu’à 12.000 lits. "Les cliniques privées peuvent certainement donner un coup de main beaucoup plus important qu'elles ne donnent à l'heure actuelle, donc il y a encore une marge de manœuvres. Par contre, le privé est beaucoup moins important que le public. Donc, on est assez inquiet sur la possibilité de faire monter le nombre de lits de réanimation en France à des niveaux très, très élevés", explique le professeur. "Les 12.000 lits, on ne les atteindra jamais. Déjà, ré-atteindre les 8.000 qu'on avait atteint début avril va être extrêmement complexe."

Mais alors que les soignants font part de leur grande fatigue et de leur désarroi, Jean-François Timsit assure qu’ils vont tenir. "De toute façon, on est là pour ça. On va serrer les dents. Le personnel est formidable, avec encore beaucoup de vocations. Donc d'une manière ou d'une autre, on va serrer les dents puis essayer de sauver le maximum de gens", promet le docteur. "On a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour remettre le système de santé en place. Mais ça va prendre plusieurs années. Donc d'ici là, va falloir faire avec ce qu'on a, malheureusement."