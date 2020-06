Coronavirus : des chefs étoilés s'apprêtent à inviter gratuitement des soignants

Le chef triplement étoilé Arnaud Donckele va accueillir des soignants dans son restaurant à Saint-Tropez comme des dizaines de ses confrères dans le cadre d'une opération "pour qu'on ne les oublie pas", alors que l'épidémie du coronavirus recule. L'initiative "A table, les soignants!", visant à offrir des repas au restaurant à du personnel médical qui a été en contact direct avec le Covid-19 a été lancée lundi avec l'ambition de durer jusqu'à la fin de l'année, avec le soutien du guide Michelin et le géant du luxe LVMH.

Quelques 500 tables sont d'ores et déjà disponibles et "100 soignants ont envoyé des mails en une heure" pour en bénéficier, a précisé à l'AFP l'humoriste Anne Roumanoff, qui officie tous les jours sur Europe 1 à 11 h et à la tête de l'Association "Solidarité avec les soignants", qui s'occupera de l'attribution de ces repas. L'idée était de trouver une formule "pour remercier les soignants dans la continuité" des initiatives des chefs qui ont livré des repas aux hôpitaux pendant le confinement , a déclaré à l'AFP Arnaud Donckele, 3 étoiles Michelin et "cuisinier de l'année" 2020 du guide Gault & Millau, dont le restaurant la Vague d'Or à Saint-Tropez rouvre le 18 juin.

Une trentaine de chefs dans tous les coins de l'Hexagone parmi lesquels les triplement étoilés Yannick Alleno, Guy Savoy, Emmanuel Renaut, Georges Blanc, Laurent Petit, Guy Savoy ou Chistophe Bacquié participent à cette opération. "Cela monte au quotidien", s'est félicité le directeur du guide Michelin Gwendal Poullennec. L'opération "dépasse le cadre du guide Michelin, d'autres établissements pourront faire partie de cet élan de générosité". "Les gens ont tendance à rapidement oublier ce qui a été fait, des performances incroyables, des investissements des personnes exceptionnelles, nous devons préparer l'après pour ne pas qu'on les oublie", a poursuivi Arnaud Donckele.

Un menu trois étoiles de 210 euros sera offert gratuitement

Entrée autour de 27 légumes des producteurs locaux, pêche du jour, agneau, mûres et accord mets-vins: un menu trois étoiles de 210 euros sera offert aux soignants à partir de la fin juin. L'opération sera en partie financée par les 10% du "Bon menu" que certains restaurants du guide Michelin pratiquent depuis une semaine, mais entreprises et particuliers pourront également acheter des repas dans ces établissements pour les offrir aux soignants. "Il y a beaucoup de soignants et peu de tables pour l'instant, j'espère que plein de restaurateurs vont rejoindre l'opération de manière à pouvoir satisfaire le maximum de soignants", a déclaré à l'AFP Anne Roumanoff. "On voulait au début contacter les hôpitaux, mais il y a un souci des données personnelles, cela marche sur la base du volontariat- premier arrivé, premier servi", a-t-elle précisé.