Coronavirus : dans les hôpitaux privés d'Île-de-France, "la courbe devient exponentielle"

INTERVIEW

Une deuxième vague de coronavirus qui accélère fortement en Île-de-France. Invité dimanche midi sur Europe 1, Aurélien Rousseau, le directeur de l'Agence régionale de Santé (ARS) ne cachait pas son inquiétude quant à l'avenir de la situation sanitaire française. Quelques heures plus tard, au même micro, Patrick Serrière, qui gère notamment de l'hôpital privé Marc Chantereine, en Seine-et-Marne confirme les dires de l'ARS. Selon lui, la courbe de l'épidémie "devient un peu exponentielle".

"Une vraie accélération"

"Marc Chantereine prend aujourd'hui en charge 32 patients Covid-19 en soins critiques, alors qu'ils étaient moins de 20 il y a une semaine", détaille-t-il. "Jusqu'à ces dernières semaines, la courbe de contamination était linéaire et là, elle devient un peu exponentielle avec une vraie accélération." Un phénomène suffisamment inquiétant pour que l'ARS d'Ile-de-France demande à tous les hôpitaux, publics et privés, de "moduler leur activité", explique le spécialiste.

50% de déprogrammation

Concrètement, "la plupart des hôpitaux privés vont traiter une part de plus en plus importante de patients Covid-19. On parle d'une déprogrammation beaucoup plus importante de l'activité de l'ordre de 50% environ".