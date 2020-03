Nos conseils pour faire du rangement "un bon moment" en cette période de confinement

INTERVIEW

En cette période de confinement face au coronavirus, nous pourrions être tentés de mettre un peu d'ordre dans nos affaires... "C'est le moment opportun" de s'y mettre, et en plus cela "change les idées !", assure au micro d'Europe 1 Véronique Lebon, justement consultante en... rangement ! Auteure du Cercle vertueux du tri (Hachette pratique), la spécialiste nous livre ses conseils pour faire rimer confinement et ménage de printemps.

"Commencer par les papiers"

Quand on se lance dans un grand rangement "il faut commencer par les papiers", affirme la spécialiste au micro d'Europe 1. "C'est le morceau le plus gros, celui qui prend le plus de temps. Mais si vous avez rangé vos papiers de 'A' à 'Z', vous avez l'esprit tranquille pour le reste". Le conseil de Véronique Lebon est donc de "tout jeter, sauf ce qui est obligatoire de garder", tout en précisant qu'il faut détruire la paperasse qui contient des "informations personnelles", et "mettre dans le bac de recyclage le reste". Pour être certain de ne pas envoyer à la benne des documents importants, il est conseillé de vérifier la liste des papiers à conserver sur service-public.fr.

Une fois les papiers inutiles jetés, l'experte préconise de faire trois piles : la première pour les documents que l'on "doit garder très longtemps", la seconde pour ceux qui "vont tourner fréquemment", et la dernière pour les "papiers qui vont nécessiter "une action rapide, à court ou moyen terme".

Être "sincère" au moment de trier les vêtements

La tâche accomplie, il est temps de passer aux vêtements. Là aussi, la spécialiste explique qu'il ne faut pas avoir peur de la séparation. Mais à la différence des papiers, une dose d'honnêteté est nécessaire : "On peut en porter certains par habitude alors qu'en réalité ils ne vous conviennent pas. Il faut être sincère au moment du tri et se demander si un vêtement nous correspond vraiment."

Que ce soit pour les papiers, les vêtements, ou tout autre chose, Véronique Lebon insiste sur le fait que "le rangement doit être un bon moment". "Il faut tourner la tâche à son avantage en gardant en ligne de mire que l'objectif est de créer son petit monde idéal. On retourne dans ses objets, et on se rend compte qu'on doit leur faire une plus grande place, soit qu'il est temps de s'en séparer."