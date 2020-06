Collèges et lycées ont rouvert dans les Hauts-de-France : "La machine est lancée !"

REPORTAGE

Pour cette deuxième phase du déconfinement côté scolaire, les lycées des zones vertes et les collèges qui étaient toujours fermés dans les anciennes zones rouges ont rouvert mardi. Dans le Nord, département de la région Hauts-de-France, les premiers élèves de 6e et de 5e ont fait leur retour en classe. Europe 1 a suivi cette rentrée d'un nouveau genre au collège Saint-Exupéry à Hellemmes, tout près de Lille.

Et quoi de mieux qu'une séance de gymnastique sous le soleil pour reprendre le contact avec les copains ? Après deux mois et demi de fermeture en raison du coronavirus, le collège revit enfin. "Ça nous fait plaisir de revoir tous les enfants, c'est vrai que ça nous fait du bien", se réjouit Nathalie, la directrice des classes de Segpa. "Là, ça y est, la machine est lancée !"

Pas de "grosse crainte" sur l'apprentissage

Au deuxième étage du bâtiment, l'ambiance est bien différente : c'est le premier cours de maths en présentiel pour cette classe de 6e, avec flacon de gel hydroalcoolique sur chaque table espacée d'un mètre. "Ça fait juste un peu bizarre de voir les profs avec des masques et ne pas être plus proche de nos amis", soupire Faustine, qui reprend ses marques tout doucement. "On est obligés, de toute façon."

Le professeur, Abdelatif, a gardé le contact avec ses élèves via internet durant le confinement. Mais il faudra quand même une petite remise à niveau. "On va essayer de voir comment on va trouver les bonnes solutions pour pouvoir rattraper et consolider les notions passées. Je n'ai pas une grosse crainte", assure l'enseignant.

Une "montée en puissance" dans les jours à venir ?

Ici, la moitié des élèves de 6e et de 5e ont répondu présent pour cette rentrée. "On a surtout des familles qui nous appellent depuis ce matin afin de prévoir l'arrivée de leur enfant dans les jours qui viennent. Donc je pense que ça va monter en puissance", anticipe Sylvain Fasquel, le principal. "Les gens se rassurent un peu en voyant le protocole mis en place dans l'établissement."

Au collège Saint-Exupéry comme ailleurs, c'est bien la confiance des familles dans la sécurité sanitaire du collège qui permettra de limiter au maximum le risque de décrochage pour certains élèves. Car Jean-Michel Blanquer l'a indiqué, au moment de faire le point sur cette reprise : la situation est "imparfaite" dans les établissements scolaires.