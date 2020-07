"Bond" du coronavirus chez les 15-44 ans en Nouvelle-Aquitaine, selon l'ARS

Le Covid-19 "gagne du terrain, en particulier chez les 15-44 ans" en Nouvelle-Aquitaine, s'inquiète vendredi l'Agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué. L'ARS relève "une évolution de la situation préoccupante qui témoigne de la circulation active du virus" en Nouvelle-Aquitaine, une région très touristique, "avec un bond chez les 15-44 ans".

Les consultations de SOS Médecin en hausse

Le taux d'incidence (nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants) dans cette tranche d'âge "est passé de 1,1 début juin à 4,1 la semaine du 13-18 juillet (contre 2,6 chez les 75 ans et plus)", précise l'ARS. "Et la tendance observée du côté des consultations pour suspicion de Covid-19 de SOS Médecin est la même", ajoute l'ARS.

L'agence met en garde contre "le relâchement vis-à-vis du respect des mesures barrières, notamment lors de la participation à des soirées et des événements collectifs et festifs, plus propices à cette baisse de vigilance". Au total, la région cumule 13 clusters (foyer de contamination d'au moins trois personnes), dont six à Bordeaux. Le département de la Gironde est classé depuis la mi-juillet en situation de "vulnérabilité modérée" face au virus.