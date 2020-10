EN DIRECT - Crues dans le Sud-Est : l'interminable attente des secouristes

L'ESSENTIEL

Des routes fendues en deux, des cratères géants sur le chemin… dans les Alpes-Maritimes, il est toujours impossible de rallier les villages sinistrés par les intempéries de vendredi. Samedi, le Premier ministre s'est rendu sur place, et s'est dit très inquiet sur le bilan définitif. Selon le dernier pointage des autorités, huit personnes sont toujours portées disparues dans la Vallée de la Roya et dans la Vésubie, et une dizaine d'autres sont "recherchées", c'est-à-dire que "nous sommes sans nouvelles (d'elles)" a Jean Castex. Quelque 1.000 pompiers sont mobilisés dans les Alpes-Maritimes, mais beaucoup, dimanche matin, devaient encore attendre que les routes soient dégagées avant de pouvoir intervenir.

Suivez en direct l'évolution de la situation :

Les infos a retenir : Huit personnes sont officiellement portées disparues depuis les intempéries de vendredi, et une dizaine d'autres recherchées

Les secours ont déjà effectués quelque 380 interventions dans les Alpes-Maritimes

Plus de 150 pompiers venus à Nice en renfort sont contraints d'attendre que les routes soient déblayés avant de pouvoir agir

Les secouristes immobilisés

Plus de 150 pompiers venus en renfort des effectifs déjà présents sur place sont obligés d’attendre que les routes soient à nouveau opérationnelles pour pouvoir porter secours à la population. Ils patientent au palais Nikaïa à Nice, une salle de spectacle transformée en centre d’accueil pour les secouristes. "On est venu pour aller porter secours, donc l’attente est difficile à gérer pour nous", confie à Europe 1 le capitaine Michel Adaoust. Sur le parking du palais, camions, tractopelles et bulldozers sont à l’arrêt, car les routes restent impraticables. "On se sent handicapés parce qu’on n’a pas la possibilité d’intervenir. Donc on attend impatiemment de pouvoir être héliportés et aller au contact des gens", poursuit le sapeur-pompier.

En attendant, les secouristes se reposent sur des lits de camp. Pour motiver ses troupes, le commandant Denis Barges leur rappelle un autre aspect de leur mission : le soutien psychologique pour leurs collègues niçois, à l’heure où deux pompiers sont toujours portés disparus, emportés par les flots. "On se doit d’être présent à leurs côtés, ils sont en deuil. Moi, je suis parti ce matin, alors que mon fils fait sa communion aujourd’hui", explique-t-il, la gorge nouée par l’émotion. "Et je suis parti parce qu’il fallait que je parte, parce que deux des nôtres sont perdus. Je suis là, auprès des miens."

Il le sait, face à l’ampleur des dégâts, il n’ira sûrement jamais sur le terrain avant d’être relevé par une nouvelle équipe dans la journée.

"C’est l’horreur ! Femmes et enfants sont bloqués là-haut"

Dans la Vallée de la Tinée, à 30 kilomètres au nord de Nice, les ouvriers s’activent dans l’urgence depuis samedi matin pour réparer les routes défoncées, et ainsi faire passer les secours et permettre aux habitants de pouvoir rentrer chez eux. "C’est l’horreur ! Femmes et enfants sont bloqués là-haut. Ils ne peuvent pas sortir du village et moi je ne peux pas y aller", explique à Europe 1 Stéphane, qui habite à Clans. "Ce sont surtout les enfants qui sont inquiets, par le fait que je ne sois pas à la maison. J’étais prêt à faire la route à pied, mais même ça je ne peux pas, les secouristes ne veulent pas nous laisser passer. Je me sens impuissant."

Quelque 380 interventions ont déjà été effectuées par les pompiers depuis vendredi. Environ 10.000 personnes vivent dans les vallées frappées par les crues, mais le nombre de personnes isolées reste difficile à estimé, a expliqué sur Europe 1 Charles-Ange Ginésy, le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Premières retrouvailles

Plusieurs habitants de Saint-Martin-Vésubie, où une soixantaine de maisons auraient été emportées par les flots, ont été évacués par hélicoptère vers l'aéroport de Nice samedi. La priorité a été donné aux personnes âgées, aux enfants et aux femmes. "Mon mari est toujours là-haut, c’est compliqué", a confié, en larmes, une mère de famille qui a dû laisser son époux au village. Une grand-mère, venue retrouver ses petits-enfants, expliquait ne pas savoir dans quel état se trouve la maison familiale, apparemment "très abimée". Une cellule psychologique a été mise en pace pour ces rescapés, dont certains ont été accueillis dans un hôtel. Dimanche, les rotations d'hélicoptères se sont remises en route.

Le préfet des Alpes-Maritimes balaye toute polémique

"Tout" a été fait pour "organiser les secours au mieux", a assuré dimanche, sur Europe 1, Bernard Gonzalez, le préfet des Alpes-Maritimes. "Il y a eu des mises à l'abri, des mises en sécurité. Le problème ça a été cette météo absolument pourrie, ce vent très violent et des hélicoptères cloués au sol", a-t-il expliqué, alors que sur les réseaux sociaux des internautes se sont interrogés sur la pertinence des mesures prises. "Non, il n'était pas stupide de fermer les crèches, les écoles, collèges, les lycées et les universités. Non, il n'était pas stupide de fermer les centres commerciaux. L'anticipation, elle a été là", a-t-il martelé. Selon lui, tout a été fait pour anticiper la catastrophe, dans les limites imposées par la météo.