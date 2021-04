À Lyon, le Groupama Stadium va se transformer en vaccinodrome géant pour Pâques

Emmanuel Macron l'a affirmé jeudi soir : la vaccination est la clé de la sortie de crise, notamment via la mise en place de vaccinodromes géants. Après le Vélodrome à Marseille et le Stade de France en région parisienne, le Groupama Stadium de Lyon va lui aussi se métamorphoser. Une vaccination massive va être organisée dans la maison de l'Olympique Lyonnais, le week-end de Pâques. Objectif de l'opération, "vacciner 9.000 personnes" sur le seul premier week-end du dispositif détaille au micro d'Europe 1 Philippe Guétat, de l'ARS Auvergne Rhône-Alpes. "On a obtenu des doses supplémentaires pour vacciner nos concitoyens le plus rapidement possible", explique le spécialiste. Des stocks supplémentaires obtenues en raison de la situation sanitaire du département.

3.000 vaccinations quotidiennes pendant le week-end de Pâques

"Il y aura une trentaine de lignes de vaccination, c'est beaucoup. En tout cas, c'est le maximum que l'on ait pu faire jusqu'à présent", ajoute encore Philippe Guétat. Concrètement, 3.000 personnes devraient être vaccinés quotidiennement au cours de ce week-end allongé. Des injections qui se feront avec le produit mis au point par le laboratoire Moderna.

L'OL Groupe va prendre en charge une partie des coûts

Et si cette opération a lieu au sein du Groupama Stadium, c'est parce que l'OL Groupe, holding qui chapeaute l'Olympique Lyonnais, "a proposé de mettre à disposition le Groupama Stadium, dont elle est propriétaire". Mais la société encore plus loin, et a décidé d'"intervenir sur le plan logistique et économique", indique le mythique président de l'OL, Jean-Michel Aulas, qui précise que le club "va prendre en charge les coûts". Une décision prise "dans l'intérêt de la région lyonnaise, mais aussi de toute la France".

Près de 200 bénévoles, salariés de l'OL ou d'entreprises et de prestataires partenaires, participeront à cette opération aux côtés d'une centaine de professionnels de santé.

Le département du Rhône fait face à une accélération de la circulation du virus, avec un taux d'incidence qui frôle désormais les 500 cas pour 100.000 habitants, alors que le taux de vaccination y est inférieur à la moyenne nationale.

Une seconde opération similaire va se dérouler les 17-18 avril dans l'enceinte sportive et événementielle de Décines-Charpieu, dans l'est de l'agglomération.