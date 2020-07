Vers une reprise de l'épidémie de coronavirus en France ? "Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure"

INTERVIEW

Certaines régions, comme la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne, craignent désormais une reprise de l'épidémie de Covid-19. Invité d'Europe 1 samedi, Martin Blachier, épidémiologiste spécialiste de santé publique, appelle les Français à la "prudence" mais affirme qu'il n'y a pour le moment "pas lieu de s'inquiéter outre mesure".

"On peut partir en vacances sereinement. Le virus touche actuellement surtout une population jeune, nous recensons peu de formes sévères", explique le médecin. Il enjoint cependant les Français à respecter les mesures sanitaires et salue l'obligation de porter un masque dans tous les lieux publics clos, qui entrera en vigueur lundi. "On veut évidemment que la circulation n'augmente pas trop pour éviter de nouvelles mesures de restriction de liberté."

"On n'évite pas les réunions familiales, mais on les mène dans des conditions sécurisées"

L'épidémiologiste explique que les personnes âgées ou malades doivent faire particulièrement attention tant que le virus circule encore sur le territoire. "Il faut penser à garder ses distances, éviter les grandes embrassades et les lieux clos, même dans le cadre familial. On n'évite pas les réunions familiales, mais on les mène dans des conditions sécurisées."

Martin Blachier appelle par ailleurs l'ensemble de la population à se faire tester "dès le moindre symptôme". "On fait beaucoup de tests en ce moment, mais qui les effectue ? Surtout des gens qui s’apprêtent à partir en vacances et veulent prendre leurs précautions. Pas forcément ceux qui ont des symptômes." Pour le moment affirme-t-il, seules 17% des personnes présentant des signes de maladie se font dépister en France.