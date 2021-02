Vaccins : pourquoi une telle inégalité entre départements ?

DÉCRYPTAGE

Plus de trois millions de Français ont été vaccinés contre le Covid-19 et 640.000 ont déjà reçu les deux doses. La vaccination semble avoir enfin pris un bon rythme dans le pays mais certains territoires sont pourtant plus lésés que d'autres. Le Jura par exemple, fait partie des départements les mieux dotés, alors que la Saône-et-Loire, voisine, manque cruellement de doses et qu'il y est très difficile de trouver un rendez-vous pour une injection.

De fortes disparités

Selon le ministère de la Santé, deux critères sont pris en compte pour répartir les doses d'un département à un autre : le nombre d'habitants de plus de 75 ans, ainsi que le nombre de professionnels de santé de plus de 50 ans ou avec des co-morbidités. Seulement, lorsque l'on croise ces données avec les livraisons de doses déjà reçues, on constate en effet de fortes disparités entre les territoires.

Le Jura, justement, a reçu 106 doses pour 100 habitants, alors que la Saône-et-Loire, département limitrophe, en a reçu 50 pour 100 habitants. Des différences qui poussent même certains habitants à faire des kilomètres pour aller se faire vacciner dans des régions mieux dotées.

La faute aux circuits d'approvisionnement

Pourtant, il ne faut pas confondre répartition territoriale et maillage territorial. Selon les informations obtenues par Europe 1, ce sont en réalité les circuits d'approvisionnement qui créaient ces disparités. Les circuits d'acheminement des vaccins sont en effet gérés par les régions et non pas par les départements.

Par exemple dans le cas du Jura et de la Saône-et-Loire, le CHU, qui reçoit actuellement les doses du sérum Moderna en Bourgogne/Franche-Comté et qui les redistribue, se trouve....dans le Jura. Il est donc plus facile d'acheminer les doses dans ce département plutôt que dans un autre.

Les préfets et les autorités locales devraient donc corriger le tir très rapidement, a assuré le ministère de la Santé.