Vaccin : comment le gouvernement répond aux critiques sur le manque de doses

DÉCRYPTAGE

En matière de vaccin contre le coronavirus, il n'y a pas de de stocks cachés et toutes les doses reçues ont été déployées sur le terrain dans les centres de vaccination, martèle l'exécutif. Le gouvernement promet la transparence en réponse aux plaintes des élus locaux, qui disent manquer de doses dans leurs centres de vaccination. Mardi matin, depuis le siège de l'ARS d'Île-de-France, Olivier Véran a répété que les élus et tous les acteurs de cette campagne vaccinale savaient parfaitement, par avance, combien de doses ils peuvent utiliser cette semaine, la semaine prochaine et la suivante.

Les doses "immédiatement réparties"

En visite au siège de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, le ministre a aussi rappelé que cette vaccination se faisait à flux tendu, ce qui explique les attentes parfois déçues. "Je rappelle que nous avons fait le choix d'ouvrir la vaccination à plus de six millions de Français âgés de 75 ans et plus ou porteurs de maladies les exposant à des risques de formes graves et que nous n'avons pas, à ce stade, les six millions de vaccins", a-t-il insisté devant les journalistes. "Nous sommes donc dans un fonctionnement à flux tendu. À chaque fois que des vaccins nous sont livrés, toutes les semaines, ils sont immédiatement répartis dans les 900 centres de vaccination sur l'ensemble du territoire national."

Au fur et à mesure que les vaccins arriveront, de nouveaux créneaux se débloqueront dans les prochaines semaines. Deux millions de rendez-vous ont d'ores et déjà été pris par les Français de plus de 75 ans. Le ministre de la Santé promet également que le gouvernement va publier le nombre de doses de vaccin disponibles dans chaque centre et chaque département. Objectif : couper court aux polémiques lancées par certains élus sur une mauvaise gestion de l'exécutif.

Plus besoin de rappeler le centre

Enfin, Olivier Véran a fait une autre promesse très concrète pour ceux qui souhaitent recevoir l'injection : lorsque vous êtes en contact téléphonique avec un centre ou lorsque vous allez sur le site internet, mais que vous n'avez pas de créneau disponible, vous n'aurez plus besoin de rester au téléphone toute la journée ou à rafraîchir frénétiquement la page. La plateforme enregistrera vos coordonnées et les centres de vaccination vous rappelleront quand des créneaux seront disponibles pour vacciner.