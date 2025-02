Saumon, poulet et lentilles... Le «repas le plus sain du monde» imaginé par un chercheur américain l'est-il vraiment ? 

Ne cherchez plus le meilleur régime pour votre objectif “summer body”, un chercheur américain aurait trouvé le repas le plus équilibré du monde ! Composé de saumon, poulet et lentilles, ce repas est censé vous fournir tous les apports nutritifs journaliers. Mais est-il suffisamment complet pour chacun ?

Paul Berryman, spécialiste de la nutrition et directeur de Leatherhead Food Research, organisme “fournissant des conseils clairs et personnalisés à chaque client”, a dévoilé le 3 février un repas en trois plats, fruit d’un dur labeur.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un repas en trois plats

Avec ses équipes, il s’est penché sur près de 4.000 allégations santé (les affirmations suggérant que telle denrée possède tant de propriétés nutritionnelles), qu’ils ont ensuite trié pour ne retenir que les allégations vérifiées.

Sur les 4.000 suggérées, seulement 222 allégations ont été prouvées et retenues. Elles ont ensuite servi à la fabrication de ce repas révolutionnaire, censé combler tous vos besoins nutritionnels de la journée. Composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, ce menu devrait ravir vos papilles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L’entrée tout d’abord, pour couvrir les besoins d’oméga-3 et un certain nombre de vitamines (B6, B9, C et K) : une terrine de saumon (poisson gras riche en oméga) accompagnée d’une petite salade verte, elle-même arrosée d’un léger filet d’huile d’olive (pour réduire le taux de cholestérol et les risques de maladies cardiaques et de cancer du sein).

Les oméga-3 quant à eux permettent de réduire les inflammations, prévenir les troubles articulaires, ainsi que de lutter contre le vieillissement cellulaire. Les quantités ne sont cependant pas précisées, facteur pourtant majeur d’une alimentation saine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour suivre, un plat riche en protéines animales et végétales serait le plus optimal : le spécialiste Paul Berryman propose donc un ragoût de poulet, riche en protéines maigres bénéfiques pour vos muscles, accompagné de lentilles, légumineuses riches en minéraux et en fer.

D'autant plus que les lentilles contribuent à la réduction de risque de cancer ou de diabète, et ne sont donc pas à négliger dans le cadre d’une alimentation saine et variée. Mais la question des quantités demeure toujours sans réponse...

La suite après cette publicité

Enfin, la douceur tant attendue du dessert, avec un blanc-manger au yaourt, pour apporter une dose de fraîcheur à votre repas. Paul Berryman s’est intéressé aux probiotiques que l’on retrouve en quantité dans les yaourts, et nécessaires pour le bon fonctionnement de notre flore intestinale et le contrôle de notre glycémie.

Ce blanc-manger peut être accompagné de noix ou de fruits à coques, pour les graisses, le magnésium, le fer et les antioxydants qu’ils contiennent.

“Le repas le plus sain” ne l’est qu’en partie

Mais alors, peut-on manger ce menu tous les jours ? Non, répondent plusieurs spécialistes de l’alimentation sur Doctissimo, à l’instar d’Alexandra Murcier, diététicienne-nutritionniste. En cause, le manque criant de légumes, grands absents de l’assiette.

Selon Alexandra Murcier, il vaut mieux "introduire une portion de légumes et réduire la quantité de lentilles : de cette façon, le plat se rééquilibre.” Elle propose également de remplacer le saumon, “poisson hautement pollué et riche en métaux lourds”, par du maquereau ou des sardines, bien plus riches en oméga-3.

En effet, pour 100 grammes de saumon cru d’élevage, on ne relève une teneur en EPA que de 0.62 gramme, contre 1,24 gramme pour les sardines à l’huile d’olive et 0,69 gramme pour le maquereau cru.

En conclusion, mieux vaut privilégier pour l’instant une alimentation variée plutôt que suivre un modèle de repas unique pour éviter les carences...