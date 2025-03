Nutri-Score : une nouvelle version adoptée, qu'est-ce que cela change pour le consommateur ?

Le nouveau Nutri-Score a finalement été validé par les ministres ce vendredi, malgré des divergences entre le ministère de l'Agriculture avec les autres ministères. Mais que cela va-t-il changer pour le consommateur ? Europe 1 fait le point.





Mieux orienter les consommateurs vers les produits plus équilibrés sans "pénaliser" pour autant les "produits du terroir" : le nouveau Nutri-Score a été validé vendredi en dépit de dissensions gouvernementales, au nom de la lutte contre le surpoids et l'obésité.

"Compte tenu des enjeux impératifs de santé publique, les ministres ont décidé de signer l'arrêté modifiant les règles de calcul du Nutri-Score", ont annoncé vendredi dans un communiqué commun les ministres en charge de l'Économie, de la Santé, de l'Agriculture et du Commerce.

Peu de changements pour les consommateurs

Il s'agit avant tout de "lutter contre le surpoids, l'obésité" avec, derrière, "des sujets aussi lourds que les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains cancers", a précisé la ministre de la Santé Catherine Vautrin sur TF1. Mais, que change cette version 2.0 du Nutri-Score pour le consommateur ? Europe 1 fait le point.

Concrètement, le système reste le même. Depuis 2017, le Nutri-Score (conçu par des spécialistes de la nutrition, ndlr) classe les produits alimentaires de A à E en fonction de leur composition et de leurs apports nutritionnels. La logique reste donc identique, même si le nouveau mode de calcul permet notamment "d'améliorer la différenciation entre les aliments selon leur teneur en sel et sucres", ainsi que la classification des poissons gras, des huiles moins riches en acides gras saturés et des boissons, rappelle le communiqué du gouvernement.

Des produits français pénalisés

Ce n'est pas la première fois que cette notation se modernise. Mais cette fois-ci, ce nouveau Nutri-Score pourrait pénaliser les "produits du terroir". Ainsi, du côté des étales de charcuterie et dans les rayons fromages, les clients verront le Nutri-Score de plusieurs produits évoluer.

Un point qui a créé des tensions au sein même du gouvernement, avec le blocage du nouveau calcul par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Malgré sa signature apposée sur le document, cette dernière a publié sur ses réseaux sociaux "Nutri-Score, oui mais...", insistant une nouvelle fois sur les "limites" du dispositif "qu'il est crucial de corriger" pour ne pas "injustement pénaliser" les "produits du terroir".

Mais dans un communiqué, les ministres signataires ont assuré qu'ils resteront "vigilants aux effets de bord" de la nouvelle méthode de calcul pour les produits issus "du savoir-faire français". Désormais, les entreprises apposant le Nutri-Score sur leurs produits (sur base de volontariat) ont deux ans pour se conformer à la nouvelle version.