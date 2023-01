EUROPE 1 ET VOUS - «Cinq fruits et légumes par jour» : les jeunes en mangent trois fois moins que leurs aînés

Vous connaissez les recommandations de Santé Publique France : il faut manger cinq fruits et légumes par jour. "Par exemple trois portions de légumes et deux fruits ou quatre de légumes et un fruit", peut-on lire, car c'est bon pour la santé. Mais chez les jeunes, cela est loin d'être appliqué à la lettre. Les commerçants en témoignent.

Comme ce constat sans appel de Faouzi, qui vend des fruits et légumes à deux pas pourtant de l'un des plus importants lycées de Bordeaux : "Le jeune ne vient pas chercher de fruits, il n'achètent pas chez moi", confie-t-il à Europe 1. Justine, 24 ans, reconnaît qu'elle préfère aux fruits un dessert plus gourmand, comme la gaufre au chocolat qu'elle est en train de savourer. "C'est vrai que ça me vient pas à l'idée", confie-t-elle au micro d'Europe 1. "Ça fait quelque temps que je n'ai pas mangé de fruits, mais je pense que c'est quelque chose de naturel de se tourner vers quelque chose qui nous attire plus au niveau du goût que quelque chose qui est bon pour la santé."

La facilité plutôt que la qualité ?

Les fruits, Gaylis adore en manger mais les légumes, c'est plus compliqué parce qu'il faut les préparer. "On a plus cette chose-là de se motiver à cuisiner", estime l'étudiante de 18 ans. "Puis ça prend souvent du temps. Je prends plus la facilité, des pâtes ou des plats déjà faits."

Dans son magasin de la place Nansouty, Benoît constate que les jeunes qui viennent se servir chez lui en fruits et légumes privilégient surtout la qualité à la quantité. "Les plus jeunes sont plus à la recherche de connaître les saisons, donc moins de quantités. Moins n'importe quand. Mais avoir des bons produits", explique le commerçant. Pas de tomates en hiver et une attitude plus écolo pour ces consommateurs de moins de 35 ans.