Fruits, laitages, produits céréaliers... Les conseils nutritionnels du docteur Jimmy Mohamed

"Cinq fruits et légumes par jour." Depuis 2001 et le lancement du Programme national nutrition et santé (PNNS), cette phrase est quasiment aussi connue que "l'alcool est à consommer avec modération". Pourtant, Alexandra, une auditrice d'Europe 1, trouve que ce repère nutritionnel manque de clarté. "Un yaourt aux fruits compte-t-il comme un fruit ?", se demande-t-elle notamment. Peut-on manger quatre fruits et légumes le lundi et 6 le mardi pour arriver à un équilibre ? Dans Sans Rendez-vous ce vendredi, le docteur Jimmy Mohamed fait donc un point sur la signification réelle de cette phrase, et en profite pour rappeler les recommandations pour les laitages et les produits céréaliers.

Cinq portions de fruits et légumes

"Ce sont des repères, l'idée est donc d'avoir une alimentation variée et diversifiée. Le tout, c'est d'éviter les produits transformés et d'essayer de faire un peu plus la cuisine. Alors quand on parle de cinq fruits et légumes, on parle plutôt de portions. Sachant qu'une portion fait 80 à 100 grammes. Cela peut être par exemple une tomate d'une taille moyenne, une pomme ou cinq fraises… Il faut comprendre que l'alimentation est le premier médicament pour éviter d'être malade.

Quant à l'équilibre entre fruits et légumes, il faut essayer de privilégier ces derniers. Ils peuvent être frais, surgelés ou en conserve. En revanche, le yaourt aux fruits n'est pas considéré comme une portion, cela ne fonctionne pas. Idem pour le jus d'orange qui est à éviter, tout comme les autres sucres liquides. S'il ne faut pas être psychorigide, notamment dans le cas du verre de jus d'orange au petit-déjeuner pour vos enfants, il faut peut-être mieux les éduquer à manger, mâcher et déglutir de vrais aliments.

Deux laitages

L'idéal est d'en avoir deux par jour, vous pouvez le compléter avec des fromages. Attention aux yaourts qui sont parfois très sucrés, notamment le yaourt aromatisé. Essayez si c'est possible de les prendre nature en rajoutant éventuellement un petit peu de sucre si vous n'aimez pas trop le goût. Mais c'est un aliment à limiter puisque ce n'est pas très bon pour votre santé."

Faut-il consommer des produits céréaliers tous les jours ?

Dans une étude on apprend que 60% des Français n'incluent pas ni les céréales ni les légumineuses dans leur alimentation, alors qu'on devrait en avoir régulièrement puisque c'est riche en fibres, en protéines végétales. On devrait donc en manger au moins deux fois par semaine, notamment pour les légumineuses. Ça peut être des lentilles, des pois chiches... Il faut en consommer plus et ils doivent pratiquement servir de plat principal. On a tendance à prendre une viande ou un poisson et un peu d'accompagnement, alors ça devrait être l'inverse. Les légumineuses devraient prendre plus de place."