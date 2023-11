Journée mondiale du diabète : comment expliquer l'augmentation du diabète de type 1 ?

Le 14 novembre marque la Journée mondiale du diabète. En France, 300.000 personnes sont concernées par le diabète de type 1, une maladie auto-immune qui exige une piqûre d'insuline quotidienne. Cette pathologie est en sérieuse augmentation depuis quelques années et touche des enfants de plus en plus jeunes. Comment expliquer cette augmentation ?

La qualité alimentaire en cause ?

D'après l'Inserm, le nombre de personnes atteintes du diabète de type 1 augmente de 4% par an depuis une vingtaine d'années. Mais plus inquiétant encore, en 15 ans, les jeunes patients de moins de cinq ans ont triplé.

"Dans la survenue de ces maladies immunitaires, il y a des facteurs génétiques mais il y a aussi des facteurs probablement environnementaux. On se pose la question du lien de la moins bonne qualité alimentaire qui pourrait favoriser un dysfonctionnement du pancréas et puis troisième élément, probablement les perturbateurs endocriniens qui vont modifier l’action du système immunitaire et entraîner un dysfonctionnement sur le corps", explique la docteure Emmanuelle Lecornet Sokol, médecin diabétologue.

Les premiers signaux à repérer

Le diabète de type 1 est plus virulent chez les enfants que les adultes, alertent les chercheurs. Il doit donc être pris en charge très tôt, dès les premiers signaux comme une soif intense, une envie d'uriner plus fréquente et une perte de poids brutale.