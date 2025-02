La biologiste Lucie Randoin, nouvelle égérie des timbres français

Article Suggestions

Un timbre à l'effigie de Lucie Randoin, scientifique qui a marqué le domaine des sciences et de la nutrition, va être mis en vente dans toute la France à partir du lundi 24 février. Elle a été la première femme à avoir enseigné à la faculté de médecine de Paris et a mis en lumière l’existence et le rôle des vitamines B et C.