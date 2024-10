Pascal Praud et vous - Santé : les conseils du nutritionniste Jean-Michel Cohen pour éviter «le coup de barre» de fin de matinée

Ressentez-vous un coup de fatigue en fin de matinée ? Certaines personnes évoquent subir cette sensation, généralement entre 11h30 et midi. Interrogé dans l'émission Pascal Praud et vous, le nutritionniste Jean-Michel Cohen explique qu'il s'agit d'une sensation "fréquente". "Il y a deux raisons à cela. D'un côté, ceux qui ne prennent pas de petit déjeuner alors qu'ils ont l'habitude d'en prendre, et leur corps est en manque d'énergie (...) Et il y a ceux qui ont une chute d'énergie parce que le sucre baisse dans le sang", détaille-t-il, partageant dans les deux cas ses conseils pour ne pas être pris par ce "coup de barre".