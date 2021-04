Le vaccin contre le Covid présente-t-il un risque en cas d'antécédents ou de traitement ?

DÉCRYPTAGE

Au micro de Sans rendez-vous jeudi sur Europe 1, Marie explique devoir se faire vacciner contre le Covid-19 prochainement. Cette auditrice doit également passer une IRM où on lui injectera un produit de contraste, quelques jours après la première injection contre le coronavirus. Elle se demande si cela ne pose pas problème d'avoir le produit de contraste et sa première dose, injectées à quelques jours d'écart. Le docteur Jimmy Mohamed lui répond qu'il n'y a pas d'incompatibilité à se faire vacciner et à passer une IRM et l'encourage à ne surtout pas annuler ses rendez-vous médicaux.

Doit-on arrêter de prendre ses médicaments si on se fait vacciner ?

"Si vous prenez des médicaments et que vous allez vous faire vacciner, continuez de les prendre. D'une manière générale, n'arrêtez jamais vos traitements tout seul. Et pour le vaccin contre le Covid-19, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions pour un vaccin qui est finalement assez simple et assez classique. Et donc, n'arrêtez pas vos traitements, il n'y a aucune interaction.

La seule chose, c'est que certains patients vont avoir des traitements très particuliers avec des immunoglobulines et dans ces cas-là, il faut respecter un intervalle entre l'injection d'immunoglobulines et la vaccination. Mais là, c'est le médecin spécialiste qui vous en réfère. Mais pour le reste, l'hypertension, le diabète, le cholestérol, toutes les maladies chroniques, vous pouvez vous faire vacciner, c'est la seule façon de vous protéger."

Si on a des antécédents, peut-on se faire vacciner avec AstraZeneca ?

"Les personnes avec des antécédents peuvent le faire. Mais on ne sait pas exactement quel risque supplémentaire elles encourent avec la vaccination. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'avec AstraZeneca, vous avez un risque de thrombose de 1 pour 1 million. C'est quasiment autant qu'être frappé par la foudre. Et à l'inverse, si jamais vous avez le coronavirus, vous avez plus de 65 ans, vous avez une chance sur 100 de décéder. Ca vous permet un peu de remettre les choses en perspective. Lorsque vous êtes tabagique pendant plus de 20 ans, vous avez une chance sur 10 de mourir du cancer du poumon.

Certes, il y a des risques par rapport à la vaccination. Mais les bénéfices sont tellement importants qu'on doit se dire qu'il faut y aller. Encore une fois, je ne minimise pas les thromboses qui vont survenir, car ce sont des accidents terribles. Mais ce sont malheureusement des effets secondaires qui sont probablement attendus. J'informe toujours mes patients : 'Voilà le bénéfice, voilà le risque'. Libre à vous de vous faire vacciner. Il n'y a aucune injonction de le faire, mais c'est comme ça qu'on va s'en sortir.

D'ailleurs, le vaccin protège des vies et sauve des vies. On le voit notamment en Angleterre ou en Israël. La campagne de vaccination a marché et les gens retrouvent une vie, en plus de ne plus tomber malade."