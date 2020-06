Le coup de gueule d'un professeur de médecine contre Didier Raoult

INTERVIEW

Il ne mâche pas ses mots contre Didier Raoult. Invité du "Grand journal du soir" d'Europe 1 ce mercredi, alors que le défenseur de l'hydroxychloroquine est interrogé par la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le coronavirus, Stéphane Gaudry "remet en question l’honnêteté intellectuel" du microbiologiste. "Didier Raoult sait très bien ce qu'il fait lorsqu'il annonce que l'on aurait pu éviter 25.000 décès en France avec l'hydroxychloroquine, mais il affirme ça sans aucune preuve scientifique", tacle le professeur de médecine intensive à l'hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine-Saint-Denis.

Des morts en moins ? Des propos "diffamatoires" pour les médecins

"La quasi-totalité de la communauté scientifique s'accorde à dire que l'hydroxychloroquine est inefficace au vue des données publiées", rappelle d'emblée le professeur de médecine. Mais "plus vous dites un truc qui n'a aucun sens très fort, plus vous êtes écouté dans ce pays ! Je ne comprends pas très bien pourquoi d'ailleurs." D'après Stéphane Gaudry, annoncer dès lors que l'utilisation de la molécule aurait permis de sauver des milliers de vies est "diffamatoire vis-à-vis des médecins qui ont respecté leur code de déontologie" : "Nous n'avons pas prescrit ce traitement, et on a soigné !"

Il appelle d'ailleurs le conseil de l'ordre des médecins à statuer sur le fait qu'un médecin affirme dans tous les médias que "25.000 morts auraient pu être éviter en prescrivant un médicament dont on a prouvé qu'il est clairement inefficace".

Une honnêteté intellectuelle remise en cause

Remettant en cause l'honnêteté intellectuelle de Didier Raoult, mais également de Christian Perronne, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches et initiateur d'une pétition en avril pour assouplir les possibilités de prescription de l'hydroxychloroquine, Stéphane Gaudry rappelle d'ailleurs que ces derniers ont "des livres à vendre". Et il n'hésite pas à faire le lien avec leurs sorties médiatiques, appelant d'ailleurs Christian Perronne à verser les bénéfices des ventes de son ouvrage "aux familles des victimes".

Des tests PCR effectués partout en France, et pas seulement à Marseille

Quant aux tests PCR, que Didier Raoult a fait faire très rapidement après l'apparition de l'épidémie en France et qui ont été très médiatisés, le professeur de médecine reconnaît que microbiologiste marseillais a eu "raison", "l'IHU de Marseille avait la possibilité technique et le personnel pour tester et ils l'ont très bien fait". Mais il rappelle également que cela a été mené "dans de nombreux endroits en France, comme à Lyon, Rouen, Amiens, Lille..."