EN DIRECT - Coronavirus : plus de 100.000 morts en Amérique latine

Tandis que le reflux épidémique se poursuit en France métropolitaine, la situation en Guyane continue d'inquiéter les autorités, qui n'écartent pas un reconfinement. Un ancien directeur général de la Santé juge que la France aurait dû réagir plus vite pour faire face à crise du coronavirus. À l'international, l'Angleterre va franchir une nouvelle étape de son déconfinement alors que l'Allemagne se reconfine localement. Mais c'est bien l’Amérique latine qui est actuellement l'épicentre de l'épidémie, avec un bilan qui dépasse désormais les 100.000 morts Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Didier Raoult entendu par la Commission d'enquête sur le Covid-19 à l'assemblée nationale

UN ex directeur général de la santé fustige la réaction tardive des autorités dans la crise

L'Angleterre va retrouver ses pubs le 4 juillet

En Allemagne, les autorités ont annoncé deux reconfinement au niveau local

La pandémie a fait plus de 473.000 morts dans le monde, dont plsu de 100.000 en Amérique latine

Annick Girardin en Guyane, où la menace d'un reconfinement plane

En Guyane, où l'épidémie de coronavirus est en pleine progression, la menace d'un reconfinement divise la population. La ministre des Outre-mer Annick Girardin est arrivée sur place mardi soir pour installer un Comité de gestion de crise (COGEC) et tenter de juguler l'expansion du virus, alors que le gouvernement n'exclut pas de reconfiner ce territoire français voisin du Brésil si les signes d'une accélération de l'épidémie se confirment. "Je consulterai les acteurs du territoire qui agissent pour répondre à la crise. Toutes les options seront posées sur la table", a tweeté la ministre à son arrivée.

Plus de 100.000 morts en Amérique latine

La pandémie a fait au moins 473.475 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi en fin de journéé. Plus de 9.161.460 cas ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 120.402 décès pour 2.312.302 cas. Au moins 640.198 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 51.271 morts pour 1.106.470 cas, le Royaume-Uni avec 42.647 morts, l'Italie avec 34.657 morts, et la France avec 29.720 morts. Dans la nuit de lundi à mardi, le bilan en Amérique latine a dépassé la barre symbolique des 100.000 morts.

Didier Raoult entendu par la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le coronavirus

Pratiquement une semaine après le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, c'est au tour du professeur Didier Raoult d'être entendu ce mercredi après-midi par la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le coronavirus. Sur quel sujet va-t-il être interrogé, pourquoi la Commission a tenu à l'entendre malgré ses positions en permanence à rebours de la politique gouvernementale durant la crise sanitaire ? On vous explique tout dans cet article.

La France aurait dû réagir plus vite selon un ancien directeur général de la Santé

Devant l'Assemblée nationale mardi, William Dab, ancien directeur général de la Santé, a jugé que les autorités auraient dû réagir plus vite après l'alerte de l'OMS sur le coronavirus, le 30 janvier. Il estime également que le manque de préparation du pays à une pandémie est lié à "la faiblesse du domaine de la santé publique" et notamment de la prévention, à qui "on s'intéresse en temps de crise" mais qu'on oublie "en temps de paix".

L'épidémiologiste, à la tête de la direction générale de la Santé entre 2003 et 2005, a aussi déploré la "vision comptable des missions de l'Etat", avec trop peu de moyens attribués notamment aux capacités d'intervention sur le terrain.

29.720 morts en France, le reflux épidémique se poursuit

La France a enregistré 57 décès supplémentaires dans les dernières 24 heures, portant le total des morts à 29.720 depuis le début de l'épidémie, selon le bilan publié mardi par la Direction générale de la Santé (DGS). Mais le nombre de morts quotidien est à nuancer, puisque les données des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad n'avaient pas été actualisées depuis plusieurs jours.

Le nombre de patients en réanimation continue de baisser avec désormais 682 malades, soit 19 de moins que la veille. Au total, 19.232 personnes sont mortes dans les hôpitaux et 10.488 dans les ESMS. Quant aux données en établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad, elles affichent désormais 10.488 morts. Le nombre total des personnes hospitalisées continue aussi de baisser, avec désormais 9.491 patients dans tout le pays, soit 202 de moins en 24 heures.

L'Angleterre va se déconfiner, l'Allemagne renoue avec des restrictions de circulation

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mardi une étape majeure du déconfinement en Angleterre le 4 juillet avec la réouverture des pubs, restaurants, hôtels, musées et coiffeurs, faisant entrevoir un semblant de retour à la normalité cet été. Tandis que Londres se déconfine, l'Allemagne elle a annoncé deux reconfinements locaux qui concernent plus de 600.000 personnes face à l'éruption d'un important foyer de contamination parti du plus grand abattoir d'Europe.

Quelque 360.000 personnes vivant dans le canton de Gütersloh, et 280.000 dans celui voisin de Warendorf, dans l'ouest du pays, vont à nouveau voir leurs déplacements et activités strictement limités dans un premier temps durant une semaine pour tenter de contenir la propagation du virus, qui touche déjà plus de 1.550 personnes dans un abattoir de la région. Les bars, cinémas, musées, centres de fitness, et piscines seront notamment fermés.