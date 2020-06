La France réalise-t-elle assez de tests pour maîtriser l'épidémie de Covid-19 ?

Après en avoir cruellement manqué pendant des semaines, la France a désormais des dizaines de milliers de tests disponibles pour détecter les cas de Covid-19. Certains personnels en sont convaincus : tester reste l'un des meilleurs moyens d'éviter une deuxième vague. Environ 30.000 tests sont pratiqués par jour actuellement en France, or début juin, le Conseil scientifique en recommandait 50.000 par jour pour contrôler complètement l'épidémie. Alors est-ce que la France teste suffisamment ? Des centaines de milliers de personnes atteintes du coronavirus échappent encore aux radars.

Tester à grande échelle

Selon certains médecins, c'est la grande faille de la stratégie française : il faut absolument tester à très grande échelle. A l'instar de l'Allemagne, de la Corée du Sud ou encore de Taïwan. Tester dans les rues, dans l'ensemble de la ville, pour ne pas que des patients passent entre les mailles du filet.

"Si on avait testé comme les Allemands, on aurait eu 640.000 cas, ça vous fait 450.000 personnes qui ont échappé au système et là-dedans, il y a des asymptomatiques", déclare l'épidémiologiste Catherine Hill. "Si vous avez des cas asymptomatiques assez contaminants qui en contaminent d'autres, cela peut faire boule de neige jusqu'à ce qu'il y ait un cas symptomatique et à ce moment-là, on va s'en apercevoir."

Aller le plus vite possible

"Cela va très vite : en dix jours l'essentiel des contaminations c'est fini !", rappelle l'épidémiologiste Catherine Hill. "Donc il faut trouver les cas vite, les isoler vite, trouver les contacts vite".

Selon elle, c'est uniquement à cette condition que l'épidémie sera contrôlée en France. Il faudrait déjà, souligne Bruno Lina, professeur et membre du Conseil scientifique, que toutes les personnes qui présentent des symptômes du coronavirus aillent se faire tester. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui.